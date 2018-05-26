Что делать, если не можешь найти свой стиль

«Все наши перекрашивания, стрижки и одежда — это поиск своей уверенности в себе. Уверенная в себе девушка — счастливая девушка! Она как магнит притягивает к себе все хорошее»

Одежда отражает не только что, ты чувствуешь внутри, но и вполне буквально может определять то, как ты живешь. Нет ничего плохого в том, чтобы любить одежду всей душой, самовыражаться за счет цвета и фасона и получать удовольствие, лавируя среди трендов. Но большая проблема, с которой я сталкиваюсь — поиск индивидуального стиля. На этот раз я предлагаю не импровизировать, а спросить совета у профессиональных стилистов, которые точно знают, как работает психология подбора одежды. Один из таких Ольга Смит — основательница онлайн школы по стилю и хорошему вкусу и автор курса под названием «Мой Стиль», о котором я тебе и расскажу.

1. Изучи свою фигуру

Не смотря на то, что уличная мода говорит нам «Надевай, что хочешь! Сочетай не сочетаемое!», все же стоит разбираться, какая одежда сидит на тебе хорошо, а что лучше пожертвовать нуждающимся. Для этого нужно знать особенности своей фигуры и внешнего вида, который ты бы хотела реализовать. Речь идет о комплексной информации: к какому типажу себя отнести, в чем его особенности, в чем недостатки и как подчеркнуть лучшее с помощью одежды. Именно этому посвящен первый этап курса «Мой Стиль». В программу входит разбор внешности конкретного клиента, типов фигур и их взаимодействие с одеждой. После того, как теоретический материал будет пройден, тебя научат составлению лука, который подойдет именно под твою внешность: фигуру, форму лица, прическу. Узнать подробнее о курсе

2. Научись сочетать цвета

Черный цвет всегда был частью моей ДНК: я надеваю черную одежду, когда нечего надеть, когда нужно чувствовать себя комфортно или когда не уверена, каким цветом разнообразить свой гардероб. Тем не менее цвет — важная составляющая стильного аутфита. Если ты научишься разбираться в оттенках, находить цветовые решения, которые не только хорошо смотрятся в сочетании, но еще и подходят к цвету твоей кожи, глаз и волос, ты сможешь кардинально преобразить свой повседневный стиль. Советы по колористике, управлению цветом и его характеристике также ждут тебя на первом этапе программы.

3. Определи свои цели

Основная причина, по которой можно чувствовать себя не комфортно даже в роскошной одежде — неправильные цели. У каждого мероприятия должен быть свой образ и реалистичные ожидания от него. Я не пойду на работу в коктейльном платье (разве что, на корпоратив), но и буду чувствовать себя неловко, если на свадьбе моей подруги на мне окажутся лишь любимые джинсы и белая футболка. Благодаря обучению на курсах стилистики, можно научиться составлять правильные луки, разобраться с тем, как выглядеть уместно в разных ситуациях, а также как подбирать макияж и прическу к конкретному образу.

4. Выбирай правильные аксессуары

Коко Шанель любила искусственный жемчуг и носила его так, что за ней навсегда закрепилась слава одной из самых элегантных женщин. При этом Великая мадемуазель предпочитала повседневую и удобную одежду роскошным фасонам своего времени. Отсюда вывод, что аксессуары лучше всего подчеркивают индивидуальность: здесь ты можешь проявить фантазию и характер. Чтобы не перегрузить образ бижутерией или, наоборот, не оставить лук незавершенным, стоит научиться основным правилам подбора декоративных элементов. На втором этапе курса «Мой Стиль» основное внимание обращено как раз на завершение образа. Тебе расскажут, какие аксессуары должны быть у каждой девушки, какие вещи уже давно не носят, как выбрать идеальную сумку и всегда оставаться оригинальной.

5. Подходи к обычным вещам нестандартно

Высший пилотаж индивидуального стиля — умение превращать самые простые вещи в свои statements. Этим искусством обладали Джейн Биркин с известной сумкой-корзиной, Шанель и ее черное платье, наша современница Жанна Дамас и ее французский шик. Чтобы научиться видеть в обыкновенном стильные детали, необходимо хорошо разбираться в том, как подбирать одежду, какая из них подходит именно тебе, и четко представлять, какой мэсседж ты хочешь передать этому миру.

Онлайн курс «Мой Стиль» — это для тебя, если:

Ты не удовлетворена тем, как выглядишь

Ты любишь ходить по магазинам, но тебе всегда нечего надеть

У тебя большой гардероб, но вещи не сочетаются друг с другом ни по стилю, ни по цвету

Ты хочешь чувствовать себя комфортно на любом мероприятии

Хочешь изменить свою жизнь к лучшему

Третий поток курса стартует уже 4 июня 2018. Программа рассчитана на 3 недели, в каждой из которых по 5 уроков, консультация самой Ольги Смит и домашнее задание. Если ты постоянно тратишь деньги на новую одежду, но все равно не удовлетворена своим гардеробом, стоит пересмотреть инвестиции и записаться на курс, так как он окупится уже на первом шоппинге.

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