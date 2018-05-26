Модные летние образы на каждый день: 8 главных трендов

Мужская рубашка и расклешенные джинсы

Необязательно следовать философии хиппи — достаточно позаимствовать яркие предметы одежды, например, свободные рубашки и расклешенные джинсы. Набор идеально подходит для того, чтобы создать модные летные образы с ноткой расслабленности. И не забываем об аксессуарах — повязываем легкий шелковый платок на шею или украшаем себя многослойными браслетами и ожерельем в стиле этно. Блуза необычного кроя и скинни

Казалось бы, из классического сочетания блузки и темных джинсов непросто сотворить ультрамодный образ. Но все зависит от того, какой вы возьмете верх. Если это будет блуза со спущенными или объемными рукавами, то вы не будете выглядеть как скучный офисный работник.

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заказать: +7 (800) 555-00-36 Платье телесного оттенка

Модные летние образы в 2018 году зачастую выполнены в светлых тонах: сливочных, бледно-розовых, персиковых, белых или светло-бежевых. Если вам приглянулось легкое хлопковое или шелковое платье, стоит выбирать модель в нюдовой цветовой гамме.

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Платье с цветочным принтом

Цветочное настроение из весенних аутфитов плавно перекочевало в летние образы 2018 года. Яркий принт по желанию можно сочетать с другими видами рисунков. Например, к платью с крупным орнаментом стоит добавить клатч с анималистичным принтом.

Платье «Волшебный лес», Michal Negrin,

цена: от 42 650 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Платье «Лекси», Michal Negrin,

цена: от 38 500 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Джинсы и сарафан

Список модных сочетаний относительно недавно пополнился вариантом, который можно назвать остроумным — поверх джинсов надеваем струящийся сарафан из хлопка, шелка или атласа. Теперь не придется выбирать между женственностью и практичностью. Кроп-топ и мом-джинсы

Еще одна беспроигрышная комбинация — короткая майка или топ-бюстгальтер плюс любимые джинсы. Этот ансамбль позволит продемонстрировать упругий пресс. Сверху можно накинуть рубашку, чтобы не вызывать осуждения блюстителей нравов. Рубашка и юбка миди

Юбка миди и рубашка — решение не только для тех, кто каждый день проводит время в офисе за работой. Яркие принты сделают это сочетание менее строгим (но все еще приемлемым для офиса). Если добавить к комплекту пару аксессуаров, например, очки и сумку, то получится стильный летний образ. Брючный костюм

Брючные костюмы актуальны в любое время года. Летние варианты в этом сезоне больше похожи на пижаму. Носить их нужно или на голое тело, или поверх принтованной футболки. Создаем стильный летний комплект:

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