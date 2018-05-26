Из фрика в икону стиля: Леди Гага сменила имидж

Похоже, одной из самых эпатажных звезд современности надоело шокировать публику.

Еще свежи воспоминания о самых шокирующих туалетах Леди ГаГа : мясное платье, костюм мужчины, туфли-копыта… Однако все это останется в прошлом. По крайней мере, кажется, что певице надоело удивлять мир чудаковатыми нарядами. Ее вполне можно понять: лучше иметь статус иконы стиля, нежели фрика.

На днях Леди Гага была замечена на улицах Нью-Йорка. Причем за один день она успела сменить аж два весьма эффектных туалета. Сначала она появилась в поле зрения папарацци в роскошном белом платье в духе Мэрилин Монро . Многослойная тюлевая юбка-пачка, глубокий вырез, длина миди — платье выглядело действительно идеально! Лук дополнили высокая прическа, очки «кошачий глаз» и лакированные черные лодочки.

Второй наряд звезды оказался не менее удачным. Ее выбор пал на костюм, состоящий из юбки-карандаш и удлиненного жакета — все в духе 40-х. Главной же изюминкой образа стал принт: оказывается, даже крупная желтая клетка может выглядеть стильно и гармонично, главное — правильно подать образ в целом.

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