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«Как Джоли»: Глюк'оZа ужаснула руками-ниточками
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«Как Джоли»: Глюк'оZа ужаснула руками-ниточками 

Дни.ру 22 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Глюк'оZа стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Вид Натальи Чистяковой-Ионовой вызвал много вопросов.
Для основной части эфира певица выбрала яркое короткое платье с открытыми руками. Наряд отлично сидел на Наталье, да и сама исполнительница выглядела великолепно.
Перед исполнением песни Глюк'оZа переоделась. К микрофону Наталья вышла в латексном платье мятного цвета.
В этом наряде стало заметно как сильно Глюк'оZа похудела, но стройность еще никого не портила. Однако поклонники певицы всерьез разволновались. Многие сочли, что Наталья сидит на диетах в ущерб здоровью.
"Ручки-ниточки (как у Анджели Джоли прям", «Худящая», «Как похудела, ужас», «Стройность — эт хорошо, но береги себя», — написали фанаты в соцсети певицы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Между тем, большинству образ Глюк'оZы очень понравился. «Смотрел, смотрел… Ножки на диване удачно продемонстрировала. Платье во время песни чума. Натаха ты секси шмэкси. Песня бомба», «Ты бесподобна! Идеальная», «Богиня», «Выглядите отлично! Очень красивое платье», — отметили фанаты Натальи.
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