«Какое провальное платье»: наряд Регины Тодоренко добавил ей лишних кило

Появившись на очередном мероприятии, Регина Тодоренко окончательно убедила фанатов в том, что стремительно поправляется. Поклонники помнят телеведущую длинноногой и стройной, но сейчас, по их словам, с ней происходят невероятные метаморфозы.

Увидев новый снимок располневшей Тодоренко, интернет-пользователи предположили, что это вина неудачно подобранного платья, однако в последнее время они действительно начали замечать увеличение форм, и дело тут не в одежде. По словам комментирующих, Регина слишком расслабилась, не следя за своим питанием, что противопоказано звездам шоу-бизнеса. Теперь артистка подвержена бурной критике и будет получать в свой адрес неприятные словечки обитателей рунета.

В сети принялись гадать, какой же у девушки вес. Обитатели рунета считают, что она прилично набрала, а виной тому злополучные булки и сладости. Многие, безусловно, не смогли промолчать насчет беременности: каждый раз, когда какая нибудь знаменитость увеличивается в объемах, её тут же начинают подозревать в интересном положении. Но преданные фанаты Регины уверены, что девушка не находится в ожидании малыша, и поспешили успокоить мнительных фолловеров. Они отметили, что Регина хороша и в такой форме, но все же ей не помешало бы добавить физических нагрузок. «Регина, что это такое с вами? Растете вширь!» «Это платье неудачное, или вы так сильно располнели?» «Ужас, какое провальное платье!» «А может она в положении? Хотя вряд ли..»

А недавно Регина Тодоренко появилась на кинофестивале в Каннах в довольно необычном наряде. Платье, которое выбрала женщина для выхода на мероприятие, больше напомнило интернет-пользователям тюль.