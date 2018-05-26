«Очень красивый и благородный образ»: Наталья Османн на Каннском кинофестивале

Фото: instagram.com/natalyosmann

Блогер и участница фотопроекта «Следуй за мной» Наталья Османн приехала на Каннский кинофестиваль, чтобы поддержать супруга. Мурад Османн выступил сопродюсером фильма «Лето» Кирилла Серебренникова . На красной ковровой дорожке Наталья появилась в ослепительном образе, и мгновенно завоевала внимание гостей. А как прокомментирует ее аутфит наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Очень красивый и благородный образ! Платье, которое идеально обрамляет безупречную фигуру Натальи, содержит в себе и стразы, и кружево, и дополнительную юбку из фатина. Но все эти элементы не спорят друг с другом, а создают гармонию благодаря спокойному не броскому оттенку платья, который к тому же подходит цветотипу хозяйки.

Наталья попала в точку и с выбором аксессуаров. Мне сложно представить, что сюда подошло бы лучше этого лаконичного серебристого клатча.