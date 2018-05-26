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«Очень красивый и благородный образ»: Наталья Османн на Каннском кинофестивале
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«Очень красивый и благородный образ»: Наталья Османн на Каннском кинофестивале 

Teleprogramma.pro 22 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мурад и Наталья Османн
Фото: instagram.com/natalyosmann
Блогер и участница фотопроекта «Следуй за мной» Наталья Османн приехала на Каннский кинофестиваль, чтобы поддержать супруга. Мурад Османн выступил сопродюсером фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. На красной ковровой дорожке Наталья появилась в ослепительном образе, и мгновенно завоевала внимание гостей. А как прокомментирует ее аутфит наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Очень красивый и благородный образ! Платье, которое идеально обрамляет безупречную фигуру Натальи, содержит в себе и стразы, и кружево, и дополнительную юбку из фатина. Но все эти элементы не спорят друг с другом, а создают гармонию благодаря спокойному не броскому оттенку платья, который к тому же подходит цветотипу хозяйки.
Наталья попала в точку и с выбором аксессуаров. Мне сложно представить, что сюда подошло бы лучше этого лаконичного серебристого клатча.
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