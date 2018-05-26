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Женщин заставили переплачивать за белые футболки
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Женщин заставили переплачивать за белые футболки 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты модной индустрии выяснили, что женщины переплачивают до 45 процентов по сравнению с мужчинами за аналогичные предметы базовой одежды одних и тех же марок и производителей, сообщает Daily Mail.
К такому выводу они пришли, проанализировав стоимость обычной базовой белой футболки у различных масс-маркетных брендов в магазинах на территории Великобритании. Эксперты проанализировали ассортимент таких марок, как Gap, River Island и H&M.
Отмечается, что не только цвет, но также и материал, фасон и покрой абсолютного большинства футболок (10 из 16) для мужчин и женщин в этой выборке был идентичным. При этом на мужские футболки, как предметы большего размера, уходит большее количество ткани. Маркетологи называют подобное явление pink tax (буквально «розовый налог» — скрытая наценка на женский ассортимент).
В мае 2018 года британский бренд New Look уличили в том, что цены на одежду для людей плюс-сайз оказались выше, чем на точно такие же вещи стандартных размеров. Инспектор розничной торговли Мария Вассель обнаружила, что в одном из магазинов сети New Look бело-зеленые брюки в полоску больших размеров стоят на четыре доллара дороже обычных. Кроме того, на сайте бренда футболка меньшего размера, чем та, что женщина купила, продавалась на четыре доллара дешевле.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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