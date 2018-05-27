«Крокодиловый» наряд хищницы, огромное платье-пиджак и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

На прошедшей неделе звезды демонстрировали шикарные наряды на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля и вручении премии Billboard Music Awards. Правда, не все. Некоторые как будто специально оделись для рубрики модные провалы.

Дженнифер Лопес на церемонии Billboard Music Awards очень хотела выглядеть как настоящая хищница, сексуальная и дерзкая, но немного перестаралась, На красную дорожку певица вышла в образе крокодилицы, разгоряченной в брачной период. Так и казалось, что сейчас кого-нибудь сцапает.

Деми Ловато

Еще одной хищницей на красной дорожке премии была Деми Ловато. Певица перестаралась с леопардовым принтом и выглядела как огромная неповоротливая самка леопарда, потерявшаяся на светском мероприятии.

Кристина Агилера решила скрыть располневшую фигуру под огромным полосатым платьем-пиджаком, сшитом из костюмной ткани. Возможно, певица выглядела бы менее странно, если бы вся эта причудливая конструкция не спадала с плеч, не топорщилась на груди, а сзади бы не волочился огромный шлейф.

Зи ЛаЛа

Судя по тому, в каком виде пришла на церемонию Зи ЛаЛа, у фриковатой российской бизнес-леди Лены Лениной появился серьезный конкурент.

Блогер Патрик Стар, наверное, старался показать, что он цветет и пахнет. В итоге получилось, что получилось.

Тайра Бэнкс

Дизайнер платья Тайры Бэнкс явно очень любит рюши. Модель буквально утонула в них и напоминала человека-амфибию.

Биби Рекса

Еще одна рыба мечты на красной дорожке Billboard Music Awards — Биби Рекса.

Анджела Исмайлос

На закрытии Каннского кинофестиваля тоже было на что посмотреть. Например, Анджела Исмайлос вместо того, чтобы подчеркнуть свою зрелую красоту, нарядилась танцовщицей кабаре не первой свежести.

Хофит Голан выбрала очень удачное платье на случай, если не хочется с кем-то встречаться на мероприятии, Можно просто спрятаться за торчащий выше подбородка лиф платья.

Брайс Даллас Ховард

Брайс Даллас Ховард появилась на премьере фильма «Мир юрского периода 2» в странном платье с вялыми перекошенными бантиками, напоминавшем гусеннницу.

Сулин ДиМария

Главный приз недели за самый странный дизайн достается комбинезону Сулин ДиМария с лямками от лифчика в декольте и бюстальтером болотного цвета с металической застежкой.

Фото: globallookpress