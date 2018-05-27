Купальник как у звезды: изучаем самые модные цвета и модели по снимкам из Instagram селебрити 

Лето наступит через считаные дни, туроператоры заваливают горящими путевками, а ты до сих пор не знаешь, какой купальник выбрать? WMJ.ru собрал для тебя самые крутые и трендовые модели, которые выбирают звезды.
Самыми популярными моделями оказались бикини и слитные купальники, обнажающие спину. Откровенные бикини на завязках — любимая модель Беллы Хадид, которые она любит сочетать с золотыми украшениями на теле и очками в стиле 90-х. Но если у тебя пышные формы, то о такой модели купальника придется забыть.
Слитные купальники и монокини тоже не стоит списывать со счетов. Наташа Поли, Алеся Кафельникова и Алессандра Амбросио откровенные бикини любят чередовать с не менее эффектными слитными моделями. Не забывай, что наиболее выгодно монокини будет смотреться на уже загоревшем теле. Модель plus-size Эшли Грэхем нисколько не стесняется своих лишних килограммов. Если твоя фигура также далека от размера S, то следуй ее примеру и носи слитные купальники! Они подчеркнут изгибы и скроют некоторые недостатки.
Вязаный купальник — отличная альтернатива среди пляжной одежды. Рита Дакота выбрала вязаные шорты и топ, а Анна Седокова — вязаное бикини карминового оттенка.
Среди зарубежных и отечественных звезд популярны модели в минималистическом стиле. Заметь, что ни один купальник не украшен стразами и камнями. Большинство моделей однотонные, без излишнего декорирования. Например, Хейли Болдуин выбрала купальник La reveche с фактурной цветочной отделкой.
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Текст: Мария Махова
Фото: Instagram