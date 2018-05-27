«Халат и кроссовки»: весенний наряд Валерии озадачил обывателей

Певица Валерия не просто признанная икона стиля, но и истинная законодательница моды в стране. Каково же было удивление ее поклонников, когда артистка вместо элегантной женской обуви стала все чаще носить тяжелые спортивные кроссовки.

Весна наконец-то вошла в свои права и майское солнце все чаще радует людей своими теплыми лучами. Несмотря на плотный рабочий график, многие артисты также находят время на спокойное созерцание природы в окружении близких. Не стала исключением и Валерия, которая ухватилась за первую же возможность провести немного времени в уютной атмосфере дома, что стоит на берегу реки.

«Лето уже настоящее. Счастье, что можно вот так просто посидеть у реки, насладиться природой и прекрасной домашней атмосферой, и, конечно, сделать фото на память, потому что после бесконечного зимнего периода хочется ярких красок в ленту», — написала в своем Инстаграм-аккаунте певица. Многие подписчики разделили ее мнение и поддержали словами, но другие были заинтересованы вовсе не атмосферным снимком, а нарядом, в котором артистка позировала фотографу.

На Валерии было надето легкое нежно-розовое платье в пол и спортивные контрастные кроссовки, которые многие интернет-пользователи сочли слишком неуместными. «Халат и кроссовки. Неплохое сочетание. Хотя, когда я, в таком виде в магазин бегаю, на меня странно смотрят» «Неужели босоножки или маленькие туфельки (балеточки) смотрелись бы хуже? Не всегда то что модно красиво» «Расскажите, пожалуйста, откуда эта мода на кроссовки большого размера?» «К кроссовкам лучше шорты или брюки… Платье тут неуместно» «Сейчас моду не поймешь… можно платье с кроссовками и спортивный костюм с туфлями» Напомним, что это уже не первый подобный фэшн-эксперимент Валерии. Буквально несколько дней назад артистка также появилась на светском мероприятии в нежном кружевном платье и спортивных кроссовках. Видимо, спорт-шик, преобладающий теперь в стиле 50-летней знаменитости, занимает сегодня топовые позиции в капризном мире мировой моды.