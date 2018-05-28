«Верх действительно ужасный»: Валерии не понравилась критика ее наряда

На красную дорожку певицу Валерию одевают профессионалы, а вот в повседневной жизни она порой удивляет странной одеждой, которую крайне сложно похвалить. Однако на этот раз критики настолько разошлись, что Валерия решила к ним обратиться.

Валерия никогда не была законодательницей моды, но в последнее время и вовсе решила удариться в подростковый стиль. Вместо элегантных нарядов, присущих богатым 50-летним женщинам, певица все чаще выбирает рваные джинсы (даже зимой) и свободные майки и толстовки. Конечно, поклонникам ничего не остается, кроме как смириться с этим, тем более, что на светских мероприятиях Валерия радует их элегантными платьями. Но когда певица появилась в образе, больше подходящем для подиума, на которым уместны всевозможные странности, на нее обрушилась лавина критики. Впрочем, наряд, который выбрала для себя Валерия, не критиковать сложно — стильные джинсы и красивые туфли она безжалостно изуродовала верхом, состоящим из оверсайз-рубашки, поверх которой надет короткий джинсовый топ. В итоге фигура певицы выглядит практически карикатурно.

Подписчики Валерии считают, что если ей кто-то посоветовал такой наряд, то такого стилиста надо гнать куда подальше, а самой ей советуют вспомнить, что ей уже 50 лет и то, что может быть простительно молодой девушке, на ней смотрится просто глупо: «Рубашка действительно нелепо смотрится… и здесь не нужно быть профессионалом, когда вы в ней смотритесь словно у вас инвалидность рук» «Ой нет, мне не нравится. Как будто руки короткие, уродство и безвкусица» «Безвкусно. Гоните вашего дизайнера, кто отвечает за ваши луки» «Лера, верх действительно ужасный, еще какой то 60-й размер!» «Мда, я бы в таком кошмаре даже по дому бы ходить не стала» «Валерия очень красивая женщина, но бывает одежда портит весь внешний вид, такое ощущение, как будто инвалид — перекошенное туловище, а одна рука короче другой» На ожидаемую критику и сама Валерия отреагировала бурно — певицу очень задевает, когда критикуют ее одежду и уже не впервые она выступает с обращениями к подписчикам по этому поводу:

«Почитала комментарии и захотелось дописать: люди, мои вы дорогие, не надо давать советы даже из лучших побуждений. Если и могу прислушаться к мнению, то только к очень авторитетному, профессиональному. Не нравится, перейдите на другую страницу. Делайте выводы и перестаньте нервничать». Со спорт-шиком у Валерии тоже не сложилось, как считают поклонники. Недавно она озадачила их сочетанием кроссовок и полуспортивного платья, которое, хоть и является признанным в мире моды, по вкусу очень немногим.