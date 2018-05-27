Самые удобные и красивые модели сандалий для прогулки по городу

Когда предстоит насыщенный день, в первую очередь стоит задуматься о комфорте ног. Развенчиваем миф о том, что удобные летние сандалии не могут быть ультрамодными!

Минималистичные сандалии

1. Сандалии Ancient greek sandals, цена: от 7 000 руб. ; 2. Сандалии Gianvito Rossi, цена: 41 000 руб. ; 3. Сандалии H&M, цена: 1 100 руб.

Лаконичность — любимый прием дизайнеров. Кожаные сандалии с ремешками отлично фиксируют ногу и не перегружают образ лишними деталями. Их можно носить с кружевной юбкой, джинсами, хлопковыми брюками, макси-платьем. И они всегда будут смотреться по-разному, ведь эту обувь можно по праву назвать летней классикой.

Сандалии El Tempo, цена: от 3 591 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Сандалии El Tempo, цена: от 5 391 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Сандалии-гладиаторы

1. Сандалии Aquazurra, цена: от 40 000 руб. ; 2. Сандалии Valentino, цена: 44 000 руб. ; 3. Сандалии ELINA LINARDAKI, цена: 10 000 руб.

Сандалии-гладиаторы снова в тренде. Модницы носят разные модели: высокие, заканчивающиеся на уровне щиколотки, со шнуровкой или ремнями, отрытой и закрытой пяткой. Надевать эти сандалии дизайнеры рекомендуют с мини-платьем свободного кроя, с шортами, туникой или ромпером. К выбору пары стоит подойти ответственно: обувь не должна слишком сильно сжимать икры, иначе вы будете испытывать дискомфорт.

Спортивные сандалии

1. Сандалии Fendi, цена: от 30 000 руб. ; 2. Сандалии Suicoki, цена: 12 000 руб. ; 3. Сандалии Off White, цена: 50 000 руб.

Любительницы активного образа жизни наверняка оценят по достоинству сандалии в спортивном стиле. Резиновая ударопрочная подошва, эластичные ремни-резинки и яркий цвет — главные признаки идеальной пары. В спортивных сандалиях легко покорить Олимп, сходить на шопинг и пробежать полумарафон. И сделать это стильно! Кстати, носить их можно даже с кокетливым атласным платьем.

Сандалии из неопрена​ CORSOCOMO, цена: от 3 400 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Сандалии из неопрена​ CORSOCOMO, цена: от 3 400 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Биркенштоки

1. Сандалии Birkenstock, цена: от 8 000 руб. ;, 2. Сандалии Prada, цена: 35 000 руб. ; 3. Сандалии Camper, цена: 10 000 руб.

Шлепанцы со стелькой, повторяющей изгибы стопы, век назад придумал немецкий сапожник Конрад Биркеншток. Его фамилия стала названием бренда Birkenstock, а позднее так стали называть любую ортопедическую обувь, похожую на сланцы. Не стоит бояться, что биркенштоки на прогулке будут выглядеть нелепо. Многие считают, что такая обувь уместнее смотрится на пляже, нежели в городе. Однако модель полюбилась модницам и блогерам и часто попадает в объективы стритстайл-фотографов. Эту комфортную обувь можно носить с любимыми джинсами, хлопковыми брюками, сарафанами и даже макси-платьями.

Сандалии с декором

1. Сандалии Jimmy Choo, цена: от 40 000 руб. ; 2. Сандалии Alvaro, цена: 30 000 руб. ; 3. Сандалии Dolce&Gabbana, цена: 56 000 руб.

Хотите добавить в повседневный образ немного огонька? С этой задачей справится пара с необычным декором: перьями, бисером или кристаллами. Носить нарядные сандалии лучше с лаконичной одеждой: платьем-рубашкой, однотонным миди-платьем. А вечером санадали можно надеть с макси-сарафаном и джинсовкой. Главное правило: не сочетать с пайетками и бахромой. Сандалии должны оставаться самым главным акцентом образа.

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