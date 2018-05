Российский дизайнер ищет вдохновение в Китае

В прошлом месяце в Москве прошла неделя моды Mercedes-Benz, и после ее завершения самой обсуждаемой темой стал бренд мужской одежды от Артема Шумова . Его оригинальные идеи хвалят все — от клиентов до редакторов модных журналов. Однако большинство людей не знают, что он черпает вдохновение для создания большинства уникальных вещей именно из Китая. Сейчас он живет тут на протяжении уже довольно длительного срока.

Четыре года назад дизайнер Артем Шумов перебрался вместе с университетскими друзьями в Шанхай. Примерно через год он начал преподавать в шанхайском кампусе итальянского Института моды и дизайна Marangoni. Постепенно культура местных жителей и ритм шумного Шанхая повлияли на его жизнь настолько, что это стало отражаться в его творчестве. Он рассказал: «Раньше все мои модные коллекции были основаны на русской культуре, но в этот раз друзья дали мне довольно трудную задачу — они хотели, чтобы я сделал новую коллекцию, основанную на нынешнем образе жизни в Шанхае. Поэтому я решил ввести основные элементы дизайна в китайском стиле».

Look #4 AW’18/19 PRE-ORDER↪️PM me for more information #photoshoot #editorial #man #male #malemodel #malestyle #malefashion #malefashion #pitti #malemodels #menstyle #menswear #mensstyle #streetstyle #streetfashion #fashion #fashionphotography #editorial #fashionblog #model #stylist #designer #instafashion #fashionmodel #menswear #mensfashion #moda #mode #mbfwrussia #moscow #shanghai #artemshumov##mbfwrussia

Публикация от Artem Shumov (@artemshumov) 22 Мар 2018 в 10:02 PDT Однако в коллекции, представленной Артемом на московском показе мод, азиатское влияние совсем не бросается в глаза. Наоборот, это отражалось больше в фасоне костюмов, в их асимметрии и больших размерах. Шумов рассказал: «Китайцы на самом деле любят „поиграть“ с одеждой и умеют сочетать совершенно разные вещи». Дизайнер объяснил, что переезд в Китай повлиял на стиль его одежды и в целом на ее производство. Теперь около половины всей одежды из его коллекции производится в Китае. «Как только я приехал в Китай, я не понимал китайский язык. Говорить о своих планах на английском с китайцами, которые на нем совсем не говорят — тоже непросто. Сейчас я начал чуть-чуть понимать и говорить по-китайски, поэтому я могу объяснить, что я хочу. Теперь я могу делать более сложные костюмы», — поделился Шумов.

Артем также рассказал, что в его бутике, расположенном в ГУМе на Красной площади, очень много покупателей из Азии — японцев и корейцев. По его мнению, их несомненно привлекают эти тонкие элементы в азиатском стиле. Он также объяснил, что, с изменениями в его собственном стиле, поменяли его целевую аудиторию.

Model @adrianblakemitchell Photographer @liz.nechaeva Stylist @maralish Mua @render.mua Clothes #Artem Shumov @jnby_stpetersburg #men #mensstyle #menwear #mensfashion #man #malestyle #malemodels #malemodel #style #fashion #fashionblog #fashionmodel #fashionphotography #mode #moda #streetstyle #streetfashion #pitti #gqstyle

Публикация от Artem Shumov (@artemshumov) 28 Авг 2017 в 9:29 PDT Артем в первую очередь считает себя дизайнером, но сейчас также очень любит свою работу преподавателя дизайна: «Мне нравится проводить время со своими студентами. У нас очень много учеников из Китая. Это очень круто — видеть, как твои студенты спустя два года вырастают и могут создавать свои независимые бренды и самостоятельно придумывать дизайн одежды».