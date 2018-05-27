Великолепные исторические платья, шляпки и костюмы от швеи-самоучки: youtube-канал недели

О ведущей канала

«Меня зовут Анджела Клейтон, я дизайнер и швея, сейчас живу и работаю на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке», — пишет ведущая канала. Анджела рассказывает, что занимается шитьём с подросткового возраста, в последние годы сконцентрировавшись именно на создании одежды в винтажном стиле — платьев, костюмов, корсетов, шляп. Ведущая называет себя швеёй-самоучкой и рассказывает, что по большей части учится всему на практике, способом проб и ошибок. Результат — восхитителен: созданные ею модели выглядят одновременно современно и винтажно, поражая детальностью и аккуратностью исполнения и безусловной красотой.

«Вместо того, чтобы учиться в колледже, я провела последние несколько лет дома, улучшая свои навыки шитья и пополняя портфолио, — говорит Анджела, которой сейчас немногим больше 20 лет. — Моя цель — работать в индустрии костюма, например, в театре или кино, в качестве дизайнера и швеи».

Чему посвящён канал

Своим главным вдохновением Анджела называет историческую моду. Одежда, которую делает автор канала, необычная, ведь эти платья и костюмы сшиты либо по настоящим винтажным выкройкам, либо сконструированы ею самой с учётом стиля, который был в моде десятилетия или даже столетия назад.

«Я стараюсь смешивать элементы исторических костюмов, которые мне больше всего нравятся — например, виртуозная работа с деталями и экстравагантные силуэты — с современными материалами и текстурами для создания предметов с большим визуальным интересом и глубиной», — говорит Анджелика. На данный момент она придумала и сшила больше 50 моделей в подобном стиле — и процесс создания многих из них вы можете увидеть на её канале.

Некоторые модели Анджела также украшает вышивкой или расшивает бусинами и бисером — такие мастер-классы вы тоже найдёте в её видеоблоге.

Кому будет интересен этот канал

Если вы интересуетесь исторической модой, вам нравится винтажная одежда или использование её элементов, обязательно зайдите на канал Анжелики Клейтон.

Это могут быть платья, блузки, юбки, шляпки или костюмы, подобные которым носили в 18 веке, в 1900-е или 1950-е — Анджела шьёт их из современных материалов, используя современную же швейную машину, подробно показывая весь процесс. Анджела — американка, и канал ведёт на английском: если вы знаете язык, вам будет проще. Но и без этого большинство видео будут понятными: ведущая детально показывает всю последовательность действий, от раскроя до пришивания пуговиц.