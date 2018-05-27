Ники Минаж показала тело в латексе и кружеве

Скандальная певица в очередной раз шокировала странным и очень откровенным нарядом.

Эпатажная Ники Минаж всегда только рада удивлять поклонников своим необычным внешним видом. Кажется, звезда и ее команда стилистов прилагают огромные усилия, чтобы произвести впечатление на публику!

Доказательством этого могут служит почти все наряды, в которых Ники когда-либо появлялась перед объективами фотокамер. Один из последних «шедевров» — черный латексный костюм, почти полностью открывающий тело. Наряд в духе БДСМ украшали кружевные вставки, ленты и эффектные металлические погоны.

На этом скандалистка решила не останавливаться. Комплект, состоящий из микрошорт и лифчика, она дополнила латексными ботфортами, которые придали образу еще больше чувственности.

Стоит отдать Ники Минаж должное: все ее попытки шокировать публику оказываются успешными!

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