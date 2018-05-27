Мужчина в юбке: почему в этом нет ничего ненормального

Женщины носят женскую одежду. Это естественно, это норма. Но женщины также носят и мужскую одежду — и это не вызывает никаких проблем и никаких вопросов у окружающих. Больше того, женщины могут носить вообще практически все, что захотят: юбки, штаны, рубашки и топы, не особо задумываясь, «женский» это предмет гардероба или «мужской».

Для мужчин же, однако, все совсем иначе. Для них акт ношения женской одежды на публике является чем-то вроде нарушения. Это против правил. Это шокирует окружающих. Это вызывает удивленные взгляды и скрытные смешки — а иногда и открытую агрессию. «Это неправильно», говорят люди, или «Это по-гейски».

Исторический контекст

Если рассматривать мужскую одежду в историческом разрезе, многие с удивлением обнаружат, что в мужских юбках и платьях нет ничего удивительного и запретного. Юбки были неотъемлемой частью многих древнейших цивилизаций. У египтян были набедренные повязки, у греков и римлян тоги обозначали класс и статус. Ацтеки носили богато украшенные военные костюмы, созданные на основе юбки — потому их было легче шить и они не ограничивали движения. Независимо от того, сражался ли мужчина или занимался сельским хозяйством — юбка позволяла ему быть наиболее эффективным.

Историки отмечают два фактора, которые определили популярность брюк среди мужчин — холод и необходимость ездить верхом (кожаные монгольские верховые брюки — самые старые из когда-либо обнаруженных и были созданы примерно 3000 лет назад).

Так как общество делилось по принципу того, кто сражался и кто занимался домом, естественно, что брюки постепенно стали символом «мужественности». Но поскольку сейчас большинство из нас не ездит на лошади ежедневно, это разделение вряд ли применимо в современном обществе.

С развитием истории, «мужская» роль брюк постепенно закреплялась — хоть и очень медленно. Для взрослых она не была окончательно определена до 19 века, а для детей это произошло еще позже. Если сейчас маленькие мальчики носят штаны с самого раннего возраста, то раньше платья были традиционным нарядом как для девочек, так и для мальчиков — до тех пор, пока они не достигали «взросления».

В середине 19 века маленьким мальчикам, где-то между 4 и 7 годами, начали дарить их первую пару брюк, чтобы показать, что они выросли из младенческой одежды. Так юбки перестали быть чем-то подходящим для мужчин даже в самом юном возрасте.

Юбки носят кумиры миллионов

Но времена меняются. Например, рэпер (что может быть маскулиннее!) Young Thug недавно признался, что около 90 процентов его одежды — женская. Более того, он выбрал платье Gucci для обложки журнала Dazed. Джейдан Смит с гордостью ломает гендерные стереотипы своим стилем, показывая средний палец устаревшим гетеронормативным модным стандартам, подписывая фотографию в Instagram фразой «Пошел в Topshop, чтобы купить одежду для девочек. Я имел в виду „просто одежду“». В современной истории можно найти десятки других примеров ношения женской одежды вполне традиционно «мужественными» героями — в их числе Курт Кобейн Джаред Лето . В этих случаях выбор образа мог служить для привлечения внимания, но даже такие примеры способствуют нормализации моды без гендера.

Да, большинство людей вряд ли смогут принять эту идею, потому что многие сразу хотят связать сексуальность или маскулинность с одеждой. Но ни одна из этих вещей не имеет никакой связи с другими.

Многие магазины создают гендерно нейтральные секции, чтобы парни могли без стыда приобретать одежду большого размера, предназначенную для женщин для женщин в больших размерах. Это похоже на разделение шампуней на мужские и женский. Да, он может быть предназначен для женщин, но его использование не повлияет на чей-то уровень эстрогена или тестостерона.

Женщины всегда носят мужскую одежду, но об этом никто ничего не говорит. Никто не назовет девушку лесбиянкой, если она оденется в мужскую одежду с ног до головы. Но это должно идти в обоих направлениях, это должно быть приемлемо.

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