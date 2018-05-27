Отличилась: Вера Брежнева вышла на красную дорожку в спортивном костюме 

Певица отличилась на церемонии вручения Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV, появившись на красной дорожке в нестандартном наряде.
Пока известные девушки демонстрировали на премии RU.TV фигуры в платьях разной степени откровенности, Вера Брежнева скромно позировала в наряде, похожем на… спортивный костюм. Певица надела обтягивающую черную майку с глубоким вырезом, спортивные штаны с кремовыми лампасами и разрезами по бокам.
Женственности образу придали корсет и босоножки на каблуках. А как тебе наряд Веры Брежневой?