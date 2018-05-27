Сумки-2018: модные тенденции грядущего лета

Декор: бахрома, вышивка и принты

Модные дома в этом сезоне делают ставку на обильный декор. Если бахрома, то длинная или разноцветная. По крайней мере, так считают Calvin Klein, Balenciaga, Alexander Wang и Loewe.

1. Кожаная сумка Hudson с замшевыми кисточкам Chloé. 2. Сумка Baguette с бахромой Fendi. 3. Сумка Laundry Fringes XS Balenciaga Если вышивка и аппликации, то много. Сумки лета 2018 года обязательно выглядят дорого-богато.

1. Сумка Valentino Garavani Rockstud Spike medium Valentino. 2. Сумка Icon Versace. 3. Сумка Snapshot с аппликациями Marc Jacobs Модные дома также используют для создания сумок принты. Летом будут особенно актуальны рисунки в стиле поп-арт. Так решили Prada и Versace, дополнив свои коллекции аксессуаров принтами с героями со страниц комиксов.

1. Красная сумка через плечо с заклепками от Prada 2. Бежевый клатч-книга Rebecca из фетра и хлопка от Olympia Le-Tan. 3. Черный кожаный рюкзак с отделкой от Moschino Если вашу сумку разрисовал ребенок, не печальтесь. Она в тренде! Надписями покрывают разные модели: от клатчей до чемоданов.

1. Черный с белым кожаный клатч с принтом от Versus. 2. Сумка Cleo Dolce & Gabbana.

3. Сумка Bazar Shopper XS Balenciaga Если вам по душе более спокойные и классические принты, то сумки в цветочек по-прежнему актуальны. В интернет-магазине сумок Grizzly вы можете выбрать компактные стильные рюкзаки с цветочным принтом в разных цветовых решениях.

Рюкзак с цветочным принтом в Grizzly,

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Рюкзак с цветочным принтом в Grizzly,

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Форма: поясная сумка, ридикюль, круглая сумка

Летом 2018 года актуальны совершенно разные формы сумок. Это и мягкие пакеты, и ридикюли, и рюкзаки. В тренде также жесткие прямоугольные сумки на длинном ремне, практичные и удобные.

1. Сумка Grace Small Box Mark Cross. 2. Сумка Box Balmain. 3. Сумка Vanity Victoria Beckham Сглаживаем углы! Наряду с жесткими формами актуальными будут и мягкие. Круглыми делают и сами сумки, и ручки к ним.

1. Сумка Pixie nano Chloé. 2. Сумка Nile Minaudière Chloé. 3. Сумка DG Girls Dolce & Gabbana Поясные сумки все еще в моде. Не упускайте момент: достаточно перекинуть ее через плечо, чтобы продемонстрировать интерес к модным тенденциям. Поклонницы круглых сумок оценят модели в пастельных оттенках от магазина «Три сундука». Рюкзаки изготовлены из натуральной кожи, располагают множеством карманов, которые закрываются на молнию.

Рюкзак Alliance​, «Три сундука»,

цена: от 5 100 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85​

Рюкзак Alliance​, «Три сундука»,

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Дизайн: парные сумки, прозрачный пластик, сумка-юбка

В этом сезоне дизайнеры надели юбки на… сумки. Странная задумка пришла в голову модным домам Chanel и Balenciaga. Такой аксессуар прибавит образу воздушности и кокетства.

Удивить прохожих и вызвать зависть у заядлых модниц этим летом помогут двойные сумки, когда, например, одна зацеплена за другую, когда две разные сумки на одном плече, а также комплект сумка + кошелек. Они должны сочетаться между собой. Теперь нужно думать не только о том, какую сумку выбрать, но и о том, что в нее положить! Прозрачные версии вновь популярны. Придется соблюдать порядок внутри сумки, чтобы не прослыть неряхой.

1. Клатч Marry Me Pandora с набором косметичек Charlotte Olympia. 2. Прозрачная сумка-шоппер Maison Margiela. 3. Прозрачный рюкзак Mm6 Материал: глиттер, соломка, кожа питона

Любите блеск? В этом сезоне его не стоит бояться и стесняться. Правда, при выборе аксессуара стоит учитывать его размер. Лучше, чтобы это была небольшая сумочка. Также летом в тренде плетеные сумки. Желательно, чтобы аксессуар по форме напоминал корзинку. Вовсе не обязательно, чтобы это была дорогая сумка известного бренда.

1. Сумка Picnic Perfect Kate Spade New York. 2. Сумка Carolina Hunting Season. 3. Сумка с плетением intrecciato Bottega Veneta Кожа рептилий опять в моде! Это может быть вещь, полностью сделанная из дорогого материала, а также со вставками из него.

1. Сумка Ghianda из кожи питона с аппликацией Altuzarra. 2. Сумка Lucia с отделкой из кожи питона и каймана Dolce & Gabbana. 3. Сумка All Over Chain из кожи питона Valentino

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