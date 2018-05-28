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В Белгороде представлена весенне-летняя коллекция обуви Baldinini
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В Белгороде представлена весенне-летняя коллекция обуви Baldinini 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Коллекция Baldinini Trend Весна-Лето 2018 представляет собой мозаику различных тематик. Четыре темы, противоположные по характеру: чувственные или дерзкие, изысканные или на каждый день, они неизменно покоряют актуальностью и современными деталями. Metal touch — чарующая сила металла: броскость змеиного принта насыщенного желтого цвета, нежность мерцающих золотистых оттенков, новизна ламинированной кожи с лазерной перфорацией. Металлический акцент присутствует в бесчисленных образах, варьируя от интригующей роскоши до футуристического бонтона.
Rouge — магия красного цвета. Насыщенный, величественный, смелый, притягательный, но, в тоже время, утонченный, рафинированный, игривый. Настроение создают детали, а конечный эффект поражает воображение.
Satin — чувственный сатин. Деликатная цветовая палитра — розовый кварц, лунный камень, янтарь — в сочетании с насыщенным горчичным оттеком создают роскошный и современный образ.
Into the wild — дикарский бунт. Обилие деталей и аппликаций украшает простые и лаконичные модели: клепки, цветные камни, бусины, принты. Гладкая кожа обогащена плетением, вставками и плиссировкой. Результат: слегка эксцентричный образ для любительниц риска.
Новая коллекция представлена в бутике Palermo в Белгороде, по адресам: ул. Преображенская, 69б (ТЦ «Сити-центр» / 2 этаж /3 этаж) и Народный бульвар, 52а.
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