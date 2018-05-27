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«Вы на высоте!»: Зара поразила изящным платьем на красной дорожке
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«Вы на высоте!»: Зара поразила изящным платьем на красной дорожке 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На днях удивительная певица Зара осветила своим присутствием восьмую ежегодную церемонию вручения музыкальных премий RU.TV, и восторженные почитатели с трепетом отметили, что ее наряд был одним из самых достойных на красной ковровой дорожке. Вместо эпатажа, провокаций и неординарных решений артистка сделала ставку на грацию и женственность, появившись на публике в изящном платье в пол.
26 мая в столице состоялось одно из крупных событий в мире шоу-бизнеса — церемония вручения. Вечером двери Crocus City Hall открылись для гостей 8-ой Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. В этот знаменательный вечер звезды отечественной эстрады пришли не только узнать, кто же из них получит почетную статуэтку-самовар, но и продемонстрировать себя во всем великолепии, блеснув нарядами на красной дорожке. И лучше всех поразить своим изящным и утонченным видом удалось Заслуженной артистке Российской Федерации Заре.
Знаменитость появилась перед обывателями в сияющем серебром платье, которое подчеркнуло женственность и изысканность популярной певицы. В отличие от некоторых своих коллег, Зара не стала шокировать публику дизайнерскими костюмами, сделав ставку на простое и в то же время замысловатое платье. Не имея никаких разрезов, ни глубокого декольте, наряд телесного цвета, декорированный серебряными вставками, все равно привлек немало внимания к артистке, поскольку представил ее хоть и в скромном, однако не менее эффектном образе.
«Платье приличное, образ женственный. Вы на высоте!» «Ну можно выглядеть как женщина — с достоинством, самоуважением за счет того хотя бы, что ты одета, элегантно, женственно и красиво в конце да концов, не то, что Бузова» «Вы эталон красоты и женственности. Всегда приятно за вами наблюдать» «Вот это я понимаю, на премию пришла» «Вы очаровательны, всегда очень приятно на Вас смотреть»
Впрочем, обладательница самовара в номинации «Видео на выезде» Зара хоть и редко демонстрирует свое тело в ультрамини, однако иногда изумляет своих поклонников нехарактерными для себя нарядами. И хотя даже провокационный образ звезды неизменно поражает своей роскошью, почитатели все же уверены, что скромный гардероб больше Заре к лицу.
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Женский форум
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