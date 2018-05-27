Джей Ло примерила очень сексуальный комбинезон

Актриса в очередной раз доказала: чем проще наряд, тем он соблазнительнее.

В 48 лет Дженнифер Лопес выглядит сногсшибательно и даже может себе позволить ультра-чувственные обтягивающие наряды не только на сцене, но и в повседневной жизни. Папарацци настигли звезду в Майями, куда она приехала на выходные вместе с бойфрендом Алексом Родригесом

Для путешествия Джей Ло выбрала черный спортивный комбинезон, в каких обычно занимаются йогой или пилатесом. Наряд оказался весьма откровенным, так как подчеркнул каждый изгиб тела звезды. И, стоит заметить, фигура у нее просто идеальная: без фотошопа или утягивающего белья. Вот что значит работа над собой!

Смелый образ завершила ярко-алая стеганая сумочка с инициалами Джей Ло и белые кроссовки.

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