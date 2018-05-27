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Полицейские накрыли в Гатчине магазин с контрафактной одеждой и обувью
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Полицейские накрыли в Гатчине магазин с контрафактной одеждой и обувью 

Ivyborg.ru 19 часов назад
В Гатчине сотрудники правоохранительных органов изъяли контрафактную одежду и обувь.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в ходе проверочных мероприятий в помещении магазина на Заводской улице в Гатчине правоохранители нашли одежду и обувь, маркированные товарными знаками популярных спортивных брендов с явными признаками контрафактности.
Всего из незаконного оборота изъяли 52 единицы продукции.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).
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