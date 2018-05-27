Полицейские накрыли в Гатчине магазин с контрафактной одеждой и обувью

В Гатчине сотрудники правоохранительных органов изъяли контрафактную одежду и обувь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в ходе проверочных мероприятий в помещении магазина на Заводской улице в Гатчине правоохранители нашли одежду и обувь, маркированные товарными знаками популярных спортивных брендов с явными признаками контрафактности.

Всего из незаконного оборота изъяли 52 единицы продукции.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).