Смело! Лотти Мосс показала фигуру в очень откровенном платье

Сестра супермодели Кейт Мосс выбирает все более провокационные наряды и демонстрирует себя во всей красе.

На этот раз двадцатилетняя Лотти Мосс пришла на один из показов Недели моды Mercedes-Benz на Ибице в очень смелом мини-платьe, которое скорее было похоже на два небольших куска ткани, связанных на ее теле по бокам.

— подписала Лотти снимок в Instagram.

Конечно, снимки в таком откровенном платье равнодушными фоллевров модеои не оставили. «Очень секси!», «Ты потрясающая», «Великолепна», «Ох детка», «Такая плохаааая», «И кого ты стараешься поразить таким пошлым платьем?», «Топ», «Горячо, я плавлюсь», «Какая сексуальная девочка!», «Это любовь», «Оденься», «Ты ангел, точно не с нашей планеты», — пишут они в комментариях.

А как тебе откровенное платье Лотти?