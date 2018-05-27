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Смело! Лотти Мосс показала фигуру в очень откровенном платье
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Смело! Лотти Мосс показала фигуру в очень откровенном платье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Сестра супермодели Кейт Мосс выбирает все более провокационные наряды и демонстрирует себя во всей красе.
На этот раз двадцатилетняя Лотти Мосс пришла на один из показов Недели моды Mercedes-Benz на Ибице в очень смелом мини-платьe, которое скорее было похоже на два небольших куска ткани, связанных на ее теле по бокам.
— подписала Лотти снимок в Instagram.
Конечно, снимки в таком откровенном платье равнодушными фоллевров модеои не оставили. «Очень секси!», «Ты потрясающая», «Великолепна», «Ох детка», «Такая плохаааая», «И кого ты стараешься поразить таким пошлым платьем?», «Топ», «Горячо, я плавлюсь», «Какая сексуальная девочка!», «Это любовь», «Оденься», «Ты ангел, точно не с нашей планеты», — пишут они в комментариях.
А как тебе откровенное платье Лотти?
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