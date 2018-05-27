«Оно ее поглотило»: платье Полины Гагариной насмешило обывателей

Полина Гагарина стала счастливой обладательницей музыкальной премии телеканала Ru.TV в номинации «Лучшая певица года». Но платье, выбранное талантливой артисткой для получения награды, вызвало в сети недоумевающие комментарии пользователей.

Вчера на сцене Crocus City Hall состоялась восьмая торжественная церемония вручения Русской музыкальной премии телеканала Ru.TV. На красной дорожке появились многие отечественные знаменитости, мечтавшие побороться за звание лучшего артиста. Но наибольшего внимания, конечно, удалось добиться очаровательной Полине Гагариной, которая стала не только почетной гостьей торжества, но и победила в номинации «Лучшая певица года», обойдя таких соперниц, как Светлана Лобода , Ани Лорак, Зара и Ёлка . Полина была потрясена, что именно ей удалось получить такую престижную музыкальную награду, впрочем, как и ее коллега Анна Седокова , расстроившаяся из-за того, что ее даже не поставили в эту номинацию.

На красной дорожке Гагарина появилась в длинном платье цвета металлик, лиф которого плотно облегал ее грудь и талию, уходя вниз более свободным подолом, состоящим из двух частей: плотного облегающего мини и воздушного пышного макси. Легкая асимметрия на рукавах должна была создать иллюзию царского образа, но вместо этого послужила предметом насмешек со стороны интернет-пользователей. Слегка небрежная прическа певицы и ее легкий макияж также поспособствовали негативным откликам со стороны пользователей сети.

«Что-то плохо сидит платье, да и прическа как будто только с постели встала» «Мне нравится она, но наряд кажется неудачный выбрала!» «Зачем такое дикое платье?! У Полины как всегда беда со вкусом» «Если у вас отличная фигура нужно просто ее показать и подчеркнуть, а не вешать кило блестящего тряпья с ремнями и пайетками» «Всe хорошо, только ремень ни к чeму. Да и грудь никакая… зачем это еще и платьем подчеркивает не ясно»

«Какое ужасное платье. Не она платье несёт, а платье её поглотило. Корявое какое-то… Из пальца высосали. Полина. Вы достойны большего…» «Гагарина, ну когда же ты научишься одеваться…» «Что все так оделись на эту премию? Ощущения что там была номинация — кто хуже всех оденется» «Беда со стилем и вкусом. Укладка никакая, платье нелепое, и стоять перед камерой она так и не научилась» «Почему она не привела волосы в порядок?! Ладно вкуса нет и носит смешные наряды, но волосы-то могла покрасить у корней!»

Напомним, что не так давно поклонники умоляли Полину прокрасить темные корни волос, намекая, что они слишком неаккуратно смотрятся в контрасте с белыми концами.