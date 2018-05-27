Белла Хадид на вечеринке В Монако. Как тебе платье? 

Белла Хадид (21), кажется, только и успевает, что работать. Недавно она блистала на ковровых дорожках в Каннах, а теперь прилетела на Формулу-1 в Монако.
все слайды
Там модель вместе с Томом Брэди (40) и Джерри Холлиуэлл (45) появилась на вечеринке бренда Tag Heuer. Хадид, кстати, уже давно сотрудничает с ним. Для мероприятия Белла предпочла белое платье от Dion Lee.
Но отдохнуть модели все же удалось: в своем Instagram Хадид выложила видео с прогулки по городу и фото с яхты.
post-interviews, pre-press conference lunch date🧚🏼♀️🐆
Публикация от 🦋 (@bellahadid)
26 Май 2018 в 4:17 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-hadid-na-vecherinke-v-monako-kak-tebe-plate/