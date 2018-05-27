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Наряд гуманоида, костюм Барби и другие модные провалы: выбираем худшие образы Премии RU.TV
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Наряд гуманоида, костюм Барби и другие модные провалы: выбираем худшие образы Премии RU.TV 

WMJ.ru 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
На прошедшей в Crocus City Hall церемонии вручения 8-й Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV не все звезды выглядели безупречно. А некоторые и вовсе поразили своими нелепыми нарядами.
Больше всех отличилась Ольга Бузова, пришедшая на премию в образе гуманоида — сиреневом боди из латекса с золотыми накладками на груди и бедрах, огромными золотыми рукавами и воротником, в золотых чулках (!), блестках и украшении на голове в виде переплетенных золотистых проводов.
Сергей Зверев, как и всегда, выглядел нелепо, пришел c короной на голове и в ботинках на платформе, а из-за кнфетно-розового цвета костюма был похож на Барби. Пока Сергей недвусмысленно намекал на то, что он король, Елена Север тоже решила не мелочиться и пришла на премию в прозрачном кружевном платье с надписью «Королева».
Диана Арбенина как будто пришла на церемонию прямо с БДСМ-вечеринки.
В стиле Дианы Арбениной оделась и Анна Седокова, появившяся на красной дорожке в лифчике.
Елена Борщева, напротив, нарядилась как учительница на дестком утреннике.
Анита Цой тоже оделась скромно и тоже неудачно. Певица выглядела так, как будто только что вышла из душа в халате и полотенце на голове.
Анна Калашникова как и всегда не получила никаких наград, зато внимание к себе старалсь привлечь, как могла.
Какой образ считаешь самым неудачным?
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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