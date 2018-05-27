Что такое аутлет?

Аутлет — это торговый центр или магазин, в котором продаются товары прошлых коллекций. Особенностью аутлетов является стоимость продукции: одежда, обувь, аксессуары, предметы для дома и другие товары продаются здесь со значительными скидками. В аутлетах всегда представлены популярные бренды.

Понятие «аутлет» пришло из США. В тридцатых годах XX века первый аутлет открыл производитель мужской одежды Моррис Андерсон. Магазин появился прямо на территории фабрики, поэтому компании не нужно было закладывать в стоимость товара затраты на его транспортировку, и цена на продукцию была заметно снижена.

Аутлет выгоден и производителям товаров, и покупателям. Первые имеют возможность реализовать залежавшийся товар. Вторые могут покупать качественные вещи по доступной цене.

Сегодня в Европе вблизи самых посещаемых городов расположены крупные аутлеты компании McArthurGlen. Они представляют собой торговый центр с внушительным списком магазинов от брендов премиум-класса с мировым именем вроде Burberry, Gucci, Prada, Ralph Lauren и Paul Smith. Также здесь представлены и марки масс-маркета. В крупных российских городах тоже есть аутлеты популярных брендов.

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