«Печальное зрелище»: Чумаков и Ковальчук разочаровали своими костюмами

Молодые родители Юлия Ковальчук Алексей Чумаков , оставив дочь на попечение нянь, приехали на торжественную церемонию вручения премии Ru.TV вместе, но так и не смогли оправдать ожидания поклонников. Артисты разочаровали публику своим нелепым стилем.

Накануне вечером почти все представители отечественного шоу-бизнеса собрались в столичном Crocus City Hall на торжественном вручении восьмой музыкальной премии телеканала Ru.TV. На праздничном мероприятии появились не только всем известные российские звезды, но и начинающие артисты. Не могло не привлечь особого внимания публики появление на красной ковровой дорожке одной из самых ярких пар российской эстрады — Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук.

Меньше года назад музыканты впервые стали родителями, но Юлия уже находится в великолепной физической форме, которую она по каким-то причинам решила не демонстрировать публике минувшим вечером. Перед репортерами певица позировала в длинном объемном платье грязно-розового цвета. Алексей стоял рядом с супругой в своих традиционных брюках в индийском стиле, которые он дополнил классическим черным пиджаком и базовой футболкой в цвет.

«Бесформенная какая-то… что за наряды на наших звёздах?!» «Кошмар, что за платье? Как куропатка!» «Наряды выбрали ужасные, а такая красивая пара» «Платье, конечно, кошмар. Но может она опять беременна?» «Печальное зрелище — не умеют ярко и стильно одеваться наши звезды» «Зачем такое оборчатое платье? Пузо что ли скрывает?» «Красивый мужчина, а оделся не понятно во что» «Несуразные какие-то наряды на них» «Юля опять в положении? Такое чувство, что она животик скрывает», — писали в сети раздосадованные образом кумиров интернет-пользователи.