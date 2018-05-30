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День молока отметят открытием нового продукта на производстве «Братья Чебурашкины. Семейная ферма»
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День молока отметят открытием нового продукта на производстве «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Всемирный День молока министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметит открытием нового продукта на одном из производств Дмитровского района Подмосковья.
Министр примет участие в туре на завод и ферму «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» и даст старт новому молочному бренду «Семейное дело».
«Запуск новой линии и первой партии молочных продуктов — это показатель того, что предприятие не просто хорошо работает, а постоянно стремится к обновлению производства. Здесь производится молочная продукция высшего качества, и она идет не только на прилавки нашей области, но и столицы, и других регионов. Правительство Подмосковья всегда было рядом с компанией «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» и в дальнейшем также будет помогать ей с реализацией новых проектов», — отметил Андрей Разин.
После торжественного открытия нового бренда состоится экскурсия на завод с демонстрацией полного цикла производства молочной продукции. У всех гостей будет возможность пообщаться и задать вопросы основателю бренда — Владиславу Чебурашкину, а также главному технологу производства. И, конечно, продегустировать продукцию.
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