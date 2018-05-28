Новый бренд от «Братьев Чебурашкиных»

Дизайн упаковки молочных продуктов «Семейное дело» создавало агентство Depot WPF. Перед специалистами стояла непростая, но очень интересная задача. Даже название бренда неслучайно, ферма — это не просто молочное производство, а настоящее семейное дело, где каждый трудится, вкладывая частичку своей души. На упаковке продуктов будут изображены целые истории про девочку и корову, которые, по мнению разработчиков, смогут передать этот неповторимый дух фермерства. Дизайнер Вера Зверева отмечает, что было создано больше сюжетов, чем может «вместить» ассортимент продукции, но она надеется на дальнейшее расширение линейки.

Новый бренд рассчитан на более широкую аудиторию потребителей, чем продукты под брендом «Братья Чебурашкины». Перед тем, как был утвержден дизайн, среди покупателей проводился опрос, в котором приняли участие 1000 человек. Из восьми предложенных вариантов была выбрана одна сюжетная линия.