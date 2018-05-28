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Самые модные босоножки лета 2018
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Самые модные босоножки лета 2018 

Клео.Ру 11 часов назад
Фото: Клео.Ру
Практически все женщины любят носить босоножки. Ведь для лета это самая удобная и красивая обувь, которая каждый сезон так и манит купить новую модель, а то и две. Здесь, главное, не ошибиться с выбором, чтобы босоножки были не только комфортными при ходьбе и красивыми, но и отвечали модным тенденциям.
Ниже представлено подробное описание модных босоножек весна-лето 2018 года, а интересные тенденции этого летнего сезона показаны в фото.
Модные босоножки на платформе весна-лето 2018
Актуальными в весенне-летнем сезоне 2018 года являются босоножки на танкетке и платформе. Для модниц такой тренд — это настоящий подарок. Ведь такие босоножки являются модными и удобными. Еще одно преимущество такой обуви — это их универсальность, так как она прекрасно сочетается с различными стилями в одежде. Босоножками можно дополнить как романтический образ, так и деловой.
yandex_ad_1  Замечательные варианты представлены в коллекциях:
Dolce&Gabbana;
Gabriela Hearst;
Mary Katrantzou;
Michael Kors;
Salvatore Ferragamo;
Simone Roch;
Sonia Rykiel.
Босоножки с закрытым носком
В этом теплом сезоне популярны босоножки с закрытым носком. Они подойдут не только для развлекательных прогулок и романтических свиданий, но и для деловых официальных мероприятий.
Помимо того, что образ с ними будет стильным, еще и ножки будут в комфорте.
Выбрать босоножки с закрытым носком из всего множества вариаций 2018 года можно, ознакомившись с представленными модными тенденциями и моделями в коллекциях, предоставленных в фото модельеров:
Carolina Herrera;
Dolce&Gabbana;
Mary Katrantzou;
Prabal Gurung;
Proenza Schouler;
Saint Laurent;
Simone Rocha;
Tibi.
Модные босоножки с каблуком-рюмочкой
Модными в летнем сезоне 2018 года будут босоножки с каблуком-рюмочкой. Это еще раз подтверждает, что «все новое — это хорошо забытое старое».
Такой каблук подчеркивает неповторимость и экстравагантность босоножек, которые, в свою очередь, придают особый шарм общему образу их обладательницы.
Большое разнообразие босоножек с каблуком-рюмочкой присутствует в коллекциях:
Joseph;
Kenzo;
Mary Katrantzou;
Tibi.
Босоножки на низком ходу сезона весна-лето 2018
В самый разгар жары многие модницы предпочитают носить босоножки на низком ходу. Ну, а спрос рождает предложение. Поэтому дизайнеры обновляют коллекции таких босоножек каждый сезон. Вот и сезон 2018 не стал исключением.
yandex_ad_2  Лучшие модели можно увидеть у таких дизайнеров: Dolce&Gabbana, Fendi, Hermès, Mary Katrantzo, Michael Kors, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Valentino. Здесь присутствует великое множество различных вариантов данной модели, которые предназначены на все случаи жизни.
Так, романтический стиль можно дополнить босоножками в греческом стиле, что создаст неповторимый оригинальный образ. А для того, чтоб подчеркнуть элегантность прекрасно подойдут модели с закрытым носком.
Босоножки с квадратным каблуком — хит сезона весна-лето 2018
Настоящим хитом теплого сезона 2018 являются босоножки с квадратным каблуком. Данная модель прекрасно сочетает в себе стиль и комфорт, а устойчивый каблук снизит большие нагрузки на ноги. Поэтому такие босоножки будут уместны как на праздниках, так и на ежедневных долгих прогулках по парку.
На показе мод подобные босоножки продемонстрировали в 2018 году такие известные дизайнеры (модные тенденции предоставлены в фото):
Carolina Herrera;
Dolce&Gabbana;
GabrielaHearst;
Lanvin;
Michael Kors;
Prabal Gurung;
Salvatore Ferragamo.
Модные пляжные босоножки 2018
Этот вид босоножек появился благодаря женщинам, которые хотят выглядеть стильно и безупречно в любом месте, в том числе и на пляже. Модные тенденции лета 2018 не обошли стороной и пляжные босоножки.
Их отличительной чертой является присущая женственность, несмотря на отсутствие высоких каблуков и дорогостоящих декоративных элементов.
Так, подарят комфорт ногам без ущерба для модного образа пляжные босоножки от:
Jil Sander;
Prada;
Sonia Rykiel;
Tibi;
Tod’s.
Модные босоножки в спортивном стиле весна-лето 2018
Такая модель предназначена для тех, кто любит комфортную обувь. А в моду босоножки в спортивном стиле вошли благодаря массовой пропаганде здорового образа жизни, который невозможен без спорта.
Это однозначно самые удобные босоножки, к тому же, еще и находятся на пике популярности. Большое разнообразие таких моделей было предложено в коллекциях:
Fenty x Puma;
Michael Kors;
Rick Owens.
Вечерние босоножки
Ни один модный показ не обходится без демонстрации вечерних босоножек. В результате кропотливого труда многих известных дизайнеров в этом году было создано огромное количество разнообразных босоножек для вечерних мероприятий.
Однако, самые выделяющиеся из всей массы, получились у дизайнеров:
Calvin Klein;
Dolce&Gabbana;
Dri Van Noten;
Giorgi Armani;
Gucci;
Lanvin;
Salvatore Ferragamo.
Босоножки на чулки
Данный тренд появился еще в прошлом году, однако, своей популярности не потерял и в нынешнем. Благодаря плотным чулкам, босоножки можно носить и ранней весной, и поздней осенью. При этом, обращая на себя восхищенные взгляды окружающих.
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Так, босоножки, хорошо сочетающиеся с гольфами и носками, были продемонстрированы в 2018 году знатоками моды (модные тенденции предоставлены в фото):
Dolce&Gabbana;
Fendi;
Gucci;
Kenzo;
Prada.
Босоножки на шпильке весна-лето 2018
Практически каждая женщина имеет хотя бы одну пару обуви на шпильке. Такая обувь хорошо подчеркивает женственность, зрительно удлиняет ноги, а также придает образу сексапильности.
Дизайнеры и здесь учли предпочтения представительниц прекрасного пола, создав довольно большое многообразие босоножек на шпильке. Больше всего в 2018 году отличились специалисты по высокой моде от: Alexander Wang, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Jason Wu, Monse, Saint Laurent, Versace. Однако и среди других брендов можно найти прекрасную пару босоножек на шпильке.
Босоножки со шнуровкой и завязками
Очень популярны в 2018 году босоножки со шнуровкой и завязками. Приобретя такую обувь, представительницы прекрасного пола не только продемонстрируют свой великолепный вкус, но и будут выглядеть стильно и современно.
Такие босоножки можно выбрать из ряда знаменитых брендов:
Altuzarra;
Balmain Chloé;
Dolce&Gabbana;
Giorgio Armani;
Sies Marjan.
Модные шлепки 2018
Над шлепками поработали практически все дизайнеры. Поэтому почти во всех коллекциях представлено их многообразие. Соответственно, каждая женщина найдет для себя самый подходящий вариант и обязательно приобретет хотя бы одну пару в свой летний гардероб.
Определиться можно просмотрев варианты от:
Phillip Lim;
Christian Dior;
Dolce&Gabbana;
Dries Van Noten;
Fenty x Puma;
Joseph;
Marc Jacobs;
Sonia Rykiel;
Victoria Beckham.
Толстый каблук
Практически на каждом показе присутствовали босоножки с толстым каблуком и тракторной подошвой. Поэтому не стоит их обходить стороной, лучше внимательнее к ним присмотреться.
Босоножки на плоской подошве: трендовые модели
Трендом сезона 2018 можно назвать тракторную плоскую подошву, которую сочетают с различными стилями. Так дизайнеры продемонстрировали их гармоничное совмещение как с брюками, так и с легкими сарафанами, и даже с купальниками. Такие босоножки будут смотреться выигрышно в любом комплекте.
Бархатные босоножки с бахромой — маст хэв летнего сезона
В прошлом году на пике популярности были сумки с бахромой, а в 2018 стала трендом обувь с бахромой. В такой обуви каждая женщина будет чувствовать себя по-королевски.
Цвета и принты босоножек в 2018 году: тренды летнего сезона
В 2018 году мода предусматривает наличие на обуви декоративных элементов: разноцветные полоски, яркие завязочки-ленточки, цветочный принт, бантики. Цвет можно выбрать, какой душе угодно, но самыми трендовыми стали черный и золотой.
Многие считают черную обувь обыденной классикой. Однако, благодаря отличной работе дизайнеров, черные босоножки в 2018 году приобрели яркую индивидуальность.
Профессионалы привнесли в них поистине неординарные решения:
различные переплетения;
соблазнительные шнуровки;
завораживающая бахрома.
Самыми хитовыми в 2018 году стали босоножки из замши
Золотой цвет смотрится дорогостояще, а его переливы от солнечного до красно-золотистого, придают обуви универсальность. Ведь такие босоножки можно одеть как с обычными повседневными вещами, так и с вечерним платьем.
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