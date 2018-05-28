Модные тренды: какие солнцезащитные очки будут популярны этим летом

Солнцезащитные очки могут исполнять сразу несколько функций. Они защитят от солнца, дополнят модный образ, а о том, что они могут помочь скрыть последствия бурной вечеринки, знают, пожалуй, все. Очки — точно такая же самостоятельная фэшн-единица, как платья или сумки, и им тоже свойственно меняться и эволюционировать из сезона в сезон. Модные тренды: какие солнцезащитные очки будут популярны этим летомУже не секрет, что особую популярность этим летом

будут иметь узкие солнцезащитные очки. Эта модель — очередной реверанс моды в сторону 90-х, который уже засветился на показах и стрит стайл луках. Не обошлось и без передовых модниц и современных трендсеттеров в лице сестер Хадид

Кендалл Дженнер , которые примерили узкие очки и вдохновили на их покупку

тысячи модниц по всему миру.

Британская королевская семья щедра на сюрпризы, даже если

дело касается моды. В рядах королевских трендсеттеров внезапно оказалась принцесса

которая показалась на публике в спортивных очках Adidas.

Если уж Винздоры предпочитают спортивные оправы, то теперь и нам, простым смертным, смело можно покупать себе очки, похожие на модели,

— круглые очки снова в моде и будут, как и прежде, стильно защищать вас от солнца этим летом. Стоит отметить, что если вам не нравится классическая

вариация круглых очков, то вы можете легко выбрать более крупную или наоборот

маленькую оправу. Если в школе вы не дружили с геометрией и все эти причудливые формы остались для вас далеко за гранью понимания, то этим летом у вас есть отличная возможность отыграться и купить себе очки в многогранной оправе. Для тех, кто перепробовал уже тысячи оправ и давно ими пресытился,

также есть отдельный вариант — отказаться от оправ полностью или наполовину. Читайте также: Модные тренды: 23 плетеных аксессуара, без которых не обойтись этим летом Хит сезона: 10 сумок, без которых не обойтись этим летом