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Что носит беременная Пиппа Миддлтон
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Что носит беременная Пиппа Миддлтон 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Пиппа Миддлтон в своем интересном положении не забывает модничать. Недавно мы ее видели на королевской свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Тогда девушка предпочла романтичное платье. После торжества Пиппа вместе с мужем отправилась во Францию выгуливать и другие свои наряды, которые, к слову, тоже абсолютно женственные.
Фотографы застали Миддлтон и Мэтьюза на прогулке. Беременная Пиппа была в красном платье с запахом — идеальном для лета. Бренд Ralph Lauren у девушки является любимым. Платье продается в летней коллекции марки по цене $398. Впрочем, и в масс-маркете можно найти подобное платье с запахом, которое совершенно точно — тренд сезона. Живот Пиппы уже отчетливо виден и платье его аккуратно подчеркивает. Образ нам очень нравится — рекомендуем взять на карандаш не только девушкам в положении, но и всем тем, кто этим летом хочет приковывать взгляды. Напомним, что о беременности Пиппы стабо известно апреле.
Пиппа Миддлтон
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