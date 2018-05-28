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Дрейпинг, сияющий тон и другие тренды в летнем макияже
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Дрейпинг, сияющий тон и другие тренды в летнем макияже 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дрейпинг — самый горячий летний тренд, контуринг румянами никогда не был так популярен как сейчас. Визажисты советуют отправить в отставку
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock
Видео: Анна Егорова
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