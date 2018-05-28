«Ноги рыхловаты»: в лаконичном образе Ирины Шейк отыскали изъян

Возлюбленная Брэдли Купера модель Ирина Шейк находится под пристальным вниманием поклонников и прессы чуть ли не двадцать четыре часа в сутки. Любой выход девушки неизбежно привлекает внимание репортеров, а ее стиль становится предметом оживленных споров в сети.

Красавица Ирина Шейк вновь стала объектом пристального внимания интернет-пользователей, когда появилась на улицах Нью-Йорка в скромном наряде, делающем ее похожей на обычную девушку-студентку. Вот только обмануть карауливших ее папарацци оказалось не так-то просто, и новые снимки супермодели уже радуют ее поклонников в социальной сети.

Для прогулки по мегаполису Ирина выбрала короткую джинсовую юбку классического синего цвета и темно-синюю блузку с голубым воротником « Питер Пэн ». Белые мягкие кеды и небольшая тканевая косметичка, затянутая тесьмой, стали удачным дополнением простого образа королевы подиумов, который она грамотно завершила небрежным пучком каштановых волос и традиционными темными очками.

Но несмотря на простоту и кажущуюся гармонию стиля, образ Шейк все же получил не только положительные отклики в сети. Многие интернет-пользователи нашли в безупречной фигуре возлюбленной Купера непростительные, на их взгляд, изъяны, о которых не смогли промолчать. «Что с ее ногами? Будто дряблая кожа» «Ноги как у футболиста» «Уродливые ноги и не красивые колени» «Люблю Шейк. Но ноги рыхловаты» «Ноги ужасные! Лучше их и дальше прятать под штанами и длинными платьями» Стоит отметить, что в последнее время фигура Ирины Шейк вызывает в сети немало противоречивых споров. Не так давно обыватели с удивлением отметили, что российская красавица оказалась куда «массивнее», чем казалась ранее. Кроме того, ровные плечи высокой брюнетки многие назвали «чересчур уж большими» и даже «мужеподобными».