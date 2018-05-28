6 модных растений для вашего сада

Ландшафтный архитектор Виктория Донских рассказывает о трендах этого лета — какие растения выбрать и чем они так хороши.

Не станут яркими акцентами, но создадут легкую невидимую дымку для фона. Фаворит этого лета — пусторебрышник обнаженный, особенно хорошо он сочетается с садовыми розами.

Папоротниковые — орляк обыкновенный, страусник, осмунда коричная, щитовник, кочедыжник — в моде несколько сезонов подряд. Смотрится такая зелень очень эффектно. Лучше всего сочетаются с рододендронами, ирисами, астранциями и роджерсиями.

Беспроигрышный вариант, особенную любовь завоевали у ландшафтных архитекторов Европы и активно покоряют Россию. Ими украшают рокарии и альпийские горки, селят у пруда, обрамляют края клумб и садовых дорожек. Придают саду динамику и ритмичность.

Они морозоустойчивы и совсем не прихотливы. Лучше, если яблони будут стоять по одиночке, но хороши и в группах. С самым ярким цветением — сорт Royalty. А из компактных сортов для крыши и малого сада — Malus sargentii.

Самый яркий представитель — наперстянка пурпурная. Элегантный высокий цветок будет отлично смотреться в саду в сочетании с ирисами, розами и шалфеем.

Декоративные изгороди в моде всегда — и этот сезон не исключение. Не так важно, из каких растений они состоят, главное — четкая структура и форма. Особенно актуальны диагонали, цилиндры, колонны среди газона или цветника.