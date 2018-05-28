Ангелина Вовк: Современную моду придумали, чтобы мужчины поставили крест на женщинах

Телеведущая Ангелина Вовк призналась, что не понимает и недолюбливает современные тенденции в мире моды.

Элегантная и очаровательная Ангелина Вовк по праву считается эталоном хорошего вкуса. В свои 75 лет она прекрасно выглядит, уверенно держится и шикарно одевается!

— Вы знаете, во времена моей молодости с одеждой была напряженка, — говорит телеведущая. — Просто негде было купить хорошие вещи. За границу мы выезжали крайне редко. Но когда это удавалось, то, конечно, привозили оттуда какие-то модные штучки. В московских ГУМе и ЦУМе толпы людей штурмовали прилавки… Это было тяжелое время для женщин.

— Сколько же у вас было платьев?

— Немного, даже несмотря на то, что я была диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Сначала — одно или два… Потом уже работников телеэкрана стали потихоньку одевать, да и в магазинах появилось больше вещей. Но платье в те времена стоило очень дорого — 100 рублей. А зарплата была 120 рублей…

У меня было одно любимое — итальянское, трикотажное. Оно не представляло никакого дизайнерского решения: небольшой вырез, рукав «три четверти», в мелкий коричневато-золотисто-красноватый рисунок. Но оно подходило для работы — на экране ценятся коричневатые тона. И очень меня украшало. К тому же было «и в пир, и в мир, и в добрые люди»: я могла в нем и концертную программу записать, и пойти на вечеринку… И всегда была модная!

Чувство вкуса Ангелине Михайловне привила ее мама, которая настаивала, чтобы стиль дочери всегда был близок к праздничному. Сама она никогда не «распускалась»: даже завтракала дома одетая как истинная леди. А ложась в больницу, брала с собой нарядные туалеты. По мнению Вовк, в этом есть смысл: надевая стоптанные тапочки и потертый халат, заболевший скорее поддастся недугу… Впрочем, был у Вовк период, когда она носила рваные джинсы, но это продлилось недолго. И сейчас телеведущая не очень чествует современные наряды…

— Я не понимаю моду, которую нам навязали мужчины другой категории (нетрадиционной ориентации. — ред.). По-моему, ее придумали для того, чтобы мужчины поставили крест на красивых, молодых женщинах. Еще мне не нравятся эти безумные прически — когда женщина встала с кровати и сразу пошла в люди. Так нельзя уничтожать женское начало! Многие современные модельеры хотят, как я называю, выпендриться. Я допускаю, что может быть не только классика в нарядах. Но сегодня я видела только надуманное, перфоманс. Меня такие модели не трогают.