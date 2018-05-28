В Ташкенте создали узбекско-китайский сад луковых растений

Ташкент, 28 мая / Синьхуа / — В Ботаническом саду Академии наук Узбекистана в воскресенье открылся узбекско-китайский сад для сохранения редких видов семейства луковых, сообщили местные СМИ.

По словам директора Института ботаники АН Узбекистана академика Комилжона Таджибаева, в 50-60-е годы прошлого столетия в Ботаническом саду было более 50 видов среднеазиатского лука, эта коллекция была утеряна. Сейчас совместно с коллегами из Академии наук Китая планируется создать коллекцию из около 200 видов семейства луковых.

Институт ботаники и Ботанический сад совместно с Институтом ботаники АН КНР в Куньмине с 2016 года ведут исследования по созданию коллекции дикорастущего лука. —0—