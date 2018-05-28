Объект желания: культовая сумка Versus Buckle

Если вы фанат маленьких черных сумок с классным дизаном, то классика Versus — культовая модель Buckle к вашим услугам. Бренд Versus соединил свой характерный бунтарский стиль и эстетику 20 века и интерпретировал взрывное комбо на современный лад. Вышедшая прямо из 90-х, с присущим Versus революционном духом, сумка Buckle трансформировалась, идеально вписываясь в гардероб современных стритстайлеров. Яркая, шипованная, с бахромой или молниями — модель доступна в нескольких вариациях. Мы же советуем остановиться на черной классической с броской фурнитурой. Только представьте как хорошо она будет смотреться с летними белыми джинсами. Обладая возможностью регулирования съемного ремня и верхней ручки, сумка Buckle станет прекрасным дополнением как дневного, так и вечернего образа.