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Объект желания: культовая сумка Versus Buckle
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Объект желания: культовая сумка Versus Buckle 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Если вы фанат маленьких черных сумок с классным дизаном, то классика Versus — культовая модель Buckle к вашим услугам. Бренд Versus соединил свой характерный бунтарский стиль и эстетику 20 века и интерпретировал взрывное комбо на современный лад. Вышедшая прямо из 90-х, с присущим Versus революционном духом, сумка Buckle трансформировалась, идеально вписываясь в гардероб современных стритстайлеров. Яркая, шипованная, с бахромой или молниями — модель доступна в нескольких вариациях. Мы же советуем остановиться на черной классической с броской фурнитурой. Только представьте как хорошо она будет смотреться с летними белыми джинсами. Обладая возможностью регулирования съемного ремня и верхней ручки, сумка Buckle станет прекрасным дополнением как дневного, так и вечернего образа.
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