Tommy Hilfiger создали коллекцию специально для отпуска

Вдохновленная любовью Томми Хилфигера к путешествиям и приключениям, красочная коллекция pre-fall 2018 точно всех покорит. Коллекция Tommy Hilfiger сочетает в себе яркие природные принты и цвета песка, которые напоминают оазис в жаркой пустыне, а легкие ткани помогут себя чувствовать комфортно даже в самую жаркую погоду. Яркие рубакши, белый шорты, любимая всеми полоска, свободный крой — если вы отправляетесь в отпуск, то это то, чем нужно как минимум вдохновляться, чтобы составить свой гардероб, а как максимум — покупать целыми образами.