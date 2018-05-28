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Tommy Hilfiger создали коллекцию специально для отпуска
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Tommy Hilfiger создали коллекцию специально для отпуска 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Вдохновленная любовью Томми Хилфигера к путешествиям и приключениям, красочная коллекция pre-fall 2018 точно всех покорит. Коллекция Tommy Hilfiger сочетает в себе яркие природные принты и цвета песка, которые напоминают оазис в жаркой пустыне, а легкие ткани помогут себя чувствовать комфортно даже в самую жаркую погоду. Яркие рубакши, белый шорты, любимая всеми полоска, свободный крой — если вы отправляетесь в отпуск, то это то, чем нужно как минимум вдохновляться, чтобы составить свой гардероб, а как максимум — покупать целыми образами.
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