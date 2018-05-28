В тренде: короткие комбинезоны (какие выбрать и с чем носить)

Летний принт

Конечно, комбинезон с цветочным принтом обязательно должен оказаться в вашем гардеробе. Это самый модный принт, да и вообще ромперы с такой расцветкой всегда выглядят очень мило и женственно. Носите их с массивными сандалиями или ботинками, чтобы разбавить девичиьй образ немного рок-энд-роллом.

Полоска

Шей Митчел — настоящая королева комбинезонов. Она носит их почти каждый день, а мы неустанно следим за новыми моделями. Именно у нее мы подсмотрели идею с ромпером в полоску. С эспадрильями или белыми кедами получится очень модный аутфит.

Деним

Конечно, деним — король 2018 года. Поэтому джинсовый комбинезон — 100% must have этого лета. Носите его как Карли Клосс с грубыми ботинками, или добавляйте «уродливые» сандалии, кроссовки и любую другую обувь.

Однотонный

Черный или белый ромпер станет отличной альтернативой платью для похода на ужин. Подбирайте к нему босоножки или туфли на каблуке, элегантные украшения и маленькую сумку.