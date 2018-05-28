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В тренде: короткие комбинезоны (какие выбрать и с чем носить)
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В тренде: короткие комбинезоны (какие выбрать и с чем носить) 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Летний принт
Конечно, комбинезон с цветочным принтом обязательно должен оказаться в вашем гардеробе. Это самый модный принт, да и вообще ромперы с такой расцветкой всегда выглядят очень мило и женственно. Носите их с массивными сандалиями или ботинками, чтобы разбавить девичиьй образ немного рок-энд-роллом.
Полоска
Шей Митчел — настоящая королева комбинезонов. Она носит их почти каждый день, а мы неустанно следим за новыми моделями. Именно у нее мы подсмотрели идею с ромпером в полоску. С эспадрильями или белыми кедами получится очень модный аутфит.
Деним
Конечно, деним — король 2018 года. Поэтому джинсовый комбинезон — 100% must have этого лета. Носите его как Карли Клосс с грубыми ботинками, или добавляйте «уродливые» сандалии, кроссовки и любую другую обувь.
Однотонный
Черный или белый ромпер станет отличной альтернативой платью для похода на ужин. Подбирайте к нему босоножки или туфли на каблуке, элегантные украшения и маленькую сумку.
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