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Нюша в перьях, Бузова в доспехах и другие звезды на премии RU TV
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Нюша в перьях, Бузова в доспехах и другие звезды на премии RU TV 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Самые яркие образы с музыкальной церемонии.
На выходных в Crocus City Hall прошла церемония награждения победителей ежегодной премии телеканала RU.TV. Звезды на красной дорожке традиционно старались перещеголять друг друга нарядами. И зрителям, действительно, было на что посмотреть!
Самый экстравагантный образ «выгуляла», конечно, Ольга Бузова. Вместо вечернего платья она надела фиолетовое боди и золотые доспехи, а голову увенчала золотой короной.
Ольга Бузова
Алена Водонаева выбрала для выхода в свет черное платье в готическом стиле. Телеведущая в последнее время все чаще примеряет на себя подобные образы, и не всем поклонникам это по душе. Многие считают, что Алена стала выглядеть старше своего возраста.
Полина Гагарина вышла на дорожку в белом платье с прозрачной юбкой, напоминающем наряд невесты. Правда, немного осовремененный. Виктория Дайнеко вдохновилась стилем Карадашьян и пришла на церемонию в пиджаке практически на голое тело. А Нюша продолжила интриговать фанатов, надев белое, хоть и короткое, но объемное платье, которое скрывало ее фигуру. Так что вопрос о том, беременна ли певица, по-прежнему остается открытым.
Звездные подружки Ксения Бородина, Дарья Пынзарь и Мария Погребняк вызвали у поклонников массу споров — кто же из них выглядит лучше. Мария показала все изгибы фигуры в «голом» платье с бахромой, Ксения подчеркнула свою стройность изящным платьем с перяьми, а Дарья выбрала классический наряд ярко-красного цвета.
Кэти Топурия удивила даже не нарядом, а макияжем — ярко-красными бровями. Анна Седокова похвасталась тонкой талией в блестящем платье с высоким разрезом и внушительным декольте. Ну а Диана Арбенина поразила пикантным топом с прозрачными вставками.
Эти и другие наряды звезд — в нашей фотогалерее.
Полина Гагарина
Виктория Дайнеко
Алена Водонаева с мужем
Сергей Лазарев и Филипп Киркоров
Мария Погребняк
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Диана Арбенина
Дарья Пынзарь, Ксения Бородина, Мария Погребняк
Кэти Топурия
Анна Седокова
Жасмин
Алексей Воробьев
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