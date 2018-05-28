Нюша в перьях, Бузова в доспехах и другие звезды на премии RU TV

Самые яркие образы с музыкальной церемонии.

На выходных в Crocus City Hall прошла церемония награждения победителей ежегодной премии телеканала RU.TV. Звезды на красной дорожке традиционно старались перещеголять друг друга нарядами. И зрителям, действительно, было на что посмотреть!

Самый экстравагантный образ «выгуляла», конечно, Ольга Бузова . Вместо вечернего платья она надела фиолетовое боди и золотые доспехи, а голову увенчала золотой короной.

Ольга Бузова

Алена Водонаева выбрала для выхода в свет черное платье в готическом стиле. Телеведущая в последнее время все чаще примеряет на себя подобные образы, и не всем поклонникам это по душе. Многие считают, что Алена стала выглядеть старше своего возраста.

Полина Гагарина вышла на дорожку в белом платье с прозрачной юбкой, напоминающем наряд невесты. Правда, немного осовремененный. Виктория Дайнеко вдохновилась стилем Карадашьян и пришла на церемонию в пиджаке практически на голое тело. А Нюша продолжила интриговать фанатов, надев белое, хоть и короткое, но объемное платье, которое скрывало ее фигуру. Так что вопрос о том, беременна ли певица, по-прежнему остается открытым.

Дарья Пынзарь и Звездные подружки Ксения Бородина Мария Погребняк вызвали у поклонников массу споров — кто же из них выглядит лучше. Мария показала все изгибы фигуры в «голом» платье с бахромой, Ксения подчеркнула свою стройность изящным платьем с перяьми, а Дарья выбрала классический наряд ярко-красного цвета.

Кэти Топурия удивила даже не нарядом, а макияжем — ярко-красными бровями. Анна Седокова похвасталась тонкой талией в блестящем платье с высоким разрезом и внушительным декольте. Ну а Диана Арбенина поразила пикантным топом с прозрачными вставками.

Эти и другие наряды звезд — в нашей фотогалерее.

Полина Гагарина

Виктория Дайнеко

Алена Водонаева с мужем

Мария Погребняк

Диана Арбенина

Дарья Пынзарь, Ксения Бородина, Мария Погребняк

Кэти Топурия

Анна Седокова

Жасмин

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