Готова к лету? Топ-20 купальников до 1000 рублей

Ищешь идеальный купальник для отпуска, но все они стоят как путевка в Италию? Мы собрали для тебя недорогие (но крутые) купальники, которые можно купить онлайн.

Бикини в горошек (484 руб.)

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Такой принт — один из главных трендов этого лета.

В духе Кайли (346 руб.)

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Будешь похожа на младшенькую Дженнер!

Ретро (435 р.)

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Ты не останешься незамеченной!

С контрастными деталями (от 209 руб.)

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Белые линии подчеркнут загар!

Минимализм (221 руб.)

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Такой никогда не выйдет из моды.

В полоску (380 руб.)

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Если ты не поклонница гороха.

С высокой талией (414 руб.)

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Очень красивый силуэт!

Для загара (253 р.)

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Ничего лишнего, идеально для отдыха на шезлонге.

Белый (267 р.)

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Нельзя ехать на отдых без идеального белого купальника. Какие будут фото!

Тельняшка (889 руб.)

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Морская тема всегда актуальна.

Шнуровка (703 руб.)

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Очень сексуально!

С надписями (699 руб.)

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Один из главных трендов.

Цветочный принт (299 руб.)

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Выглядит очень женственно.

Тропический принт (489 р.)

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Пляжная классика.

Спортивный (505 руб.)

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Представляешь, как ты будешь играть в нем в волейбол?

На одно плечо (953 руб.)

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Немного разнообразия не помешает.

Без бретелек (867 руб.)

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Никаких незагорелых полосок кожи!

С рюшами (710 руб.)

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Создай романтичное настроение.

С баской (733 руб.)

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Если не успела подкачаться к пляжному сезону.

Веселый (693 руб.)

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Отпуск же!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gotova-k-letu-top-20-kupalnikov-do-1000-rublej/