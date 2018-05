Когда не можешь выбрать, в чем пойти: Balenciaga предлагает мужчинам носить «футбашки»

Высокая мода не перестает удивлять простых потребителей. Только мы забыли про «голые джинсы» и сумки-головы, как Демна Гвасалия , креативный директор Balenciaga, предложил мужчинам носить футболку-рубашку. Выглядит это как минимум странно.

На официальном сайте бренда Balenciaga появился довольный странный предмет мужского гардероба под названием T-shirt shirt (футболка-рубашка). Это сшитые друг с другом майка и рубашка. На сайте показан только один вариант ношения: надеваешь футболку, а рубашка просто висит спереди. Но что-то подсказывает, что можно и наоборот — надеть рубашку, а футболка будет болтаться сзади. Стоит отметить, что в этом есть и доля здравого смысла: вдруг футболку испачкаешь, можно быстро переодеться, замена всегда с тобой. Стоит такое удовольствие 1045 евро (почти 76 тысяч рублей).

Конечно, пользователи сети мимо такого шедевра пройти не могли.

LMAOOOOO bro what in the actual fuck pic.twitter.com/IsWSV0DMGD

— mally mack (@MallyMack_) 26 мая 2018 г.

«ЛОООООЛ! Что за фигня?» — удивился один из пользователей Twitter.

pic.twitter.com/ZZvMnJj1dR

— Temporado Papi (@Linux_OS_) 26 мая 2018 г.

«Это называется мода», — резонно заметил другой.

#Balenciaga is clearly trolling with these here. Who's dumb enough to buy this shit? pic.twitter.com/3BpJsQ02aq

— #InTheseMediaStreets (@InTheseMediaSts) 27 мая 2018 г.

«Balenciaga, очевидно, троллит всех. Кто настолько глуп, чтобы это купить?»

Некоторые пользователи обратили внимание и на лицо модели, который явно недоволен своим луком.

Even bro can't believe they're making him wear that shit. pic.twitter.com/9hTlpUqD4m

— breasts don't judge you like people do (@DeeIsASinner) 27 мая 2018 г.

«Этот парень поверить не может, что его заставляют носить это дерьмо».

И это не все, чем нас может порадовать знаменитый бренд. Если вдруг вы тоже хотите носить такую двойную одежду, но у вас строгий дресс-код на работе, не расстраивайтесь. У Balenciaga есть еще и рубашка-рубашка.

И про девушек бренд не забыл. Дамам тоже предлагают носить футболку-рубашку, но только одна из вещей будет кокетливо свисать сзади.

Ну а завершить образ можно вот такой сумкой, подозрительно напоминающей пакет-майку из ближайшего ларька.