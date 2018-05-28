Ещё
Когда не можешь выбрать, в чем пойти: Balenciaga предлагает мужчинам носить «футбашки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда не можешь выбрать, в чем пойти: Balenciaga предлагает мужчинам носить «футбашки» 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Высокая мода не перестает удивлять простых потребителей. Только мы забыли про «голые джинсы» и сумки-головы, как Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, предложил мужчинам носить футболку-рубашку. Выглядит это как минимум странно.
На официальном сайте бренда Balenciaga появился довольный странный предмет мужского гардероба под названием T-shirt shirt (футболка-рубашка). Это сшитые друг с другом майка и рубашка. На сайте показан только один вариант ношения: надеваешь футболку, а рубашка просто висит спереди. Но что-то подсказывает, что можно и наоборот — надеть рубашку, а футболка будет болтаться сзади. Стоит отметить, что в этом есть и доля здравого смысла: вдруг футболку испачкаешь, можно быстро переодеться, замена всегда с тобой. Стоит такое удовольствие 1045 евро (почти 76 тысяч рублей).
Конечно, пользователи сети мимо такого шедевра пройти не могли.
LMAOOOOO bro what in the actual fuck pic.twitter.com/IsWSV0DMGD
— mally mack (@MallyMack_) 26 мая 2018 г.
«ЛОООООЛ! Что за фигня?» — удивился один из пользователей Twitter.
pic.twitter.com/ZZvMnJj1dR
— Temporado Papi (@Linux_OS_) 26 мая 2018 г.
«Это называется мода», — резонно заметил другой.
#Balenciaga is clearly trolling with these here. Who's dumb enough to buy this shit? pic.twitter.com/3BpJsQ02aq
— #InTheseMediaStreets (@InTheseMediaSts) 27 мая 2018 г.
«Balenciaga, очевидно, троллит всех. Кто настолько глуп, чтобы это купить?»
Некоторые пользователи обратили внимание и на лицо модели, который явно недоволен своим луком.
Even bro can't believe they're making him wear that shit. pic.twitter.com/9hTlpUqD4m
— breasts don't judge you like people do (@DeeIsASinner) 27 мая 2018 г.
«Этот парень поверить не может, что его заставляют носить это дерьмо».
И это не все, чем нас может порадовать знаменитый бренд. Если вдруг вы тоже хотите носить такую двойную одежду, но у вас строгий дресс-код на работе, не расстраивайтесь. У Balenciaga есть еще и рубашка-рубашка.
И про девушек бренд не забыл. Дамам тоже предлагают носить футболку-рубашку, но только одна из вещей будет кокетливо свисать сзади.
Ну а завершить образ можно вот такой сумкой, подозрительно напоминающей пакет-майку из ближайшего ларька.
Bigpicture.ru: последние новости
Звезда «Игры престолов» изобразила бизнес-леди со стоковых фотографий, и это очень смешно «Черное зеркало»: темнокожая модель воссоздает рекламные снимки модных брендов Какие свадебные платья носят девушки по всему миру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жалею, что сразу не унесла ноги»32
Как менялась Лолита Милявская4
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад18
Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод
Откровенный образ Решетовой никто не оценил27
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение