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Helmut Lang сняли в кампании гонконгских таксистов
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Helmut Lang сняли в кампании гонконгских таксистов 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Helmut Lang показали новую кампанию проекта Global Taxi. Это капсульная коллекция, посвященная проекту 1998 года — тогда Хельмут Ланг впервые разместил рекламу бренда на нью-йоркском такси. В декабре Helmut Lang также разместили на такси в Нью-Йорке рекламу и сняли предметы из капсульной коллекции на водителях. Теперь вышло продолжение: на этот раз героями кампании стали таксисты из Гонконга, которые рассказали о себе и своей работе в коротких видео. Сама капсула дополнилась новыми моделями футболок и толстовок — они скоро поступят в продажу на сайте бренда.
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