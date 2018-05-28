Helmut Lang сняли в кампании гонконгских таксистов

Helmut Lang показали новую кампанию проекта Global Taxi. Это капсульная коллекция, посвященная проекту 1998 года — тогда Хельмут Ланг впервые разместил рекламу бренда на нью-йоркском такси. В декабре Helmut Lang также разместили на такси в Нью-Йорке рекламу и сняли предметы из капсульной коллекции на водителях. Теперь вышло продолжение: на этот раз героями кампании стали таксисты из Гонконга, которые рассказали о себе и своей работе в коротких видео. Сама капсула дополнилась новыми моделями футболок и толстовок — они скоро поступят в продажу на сайте бренда.