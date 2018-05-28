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Три ярких образа за день: Энн Хэтэуэй продолжает промо-тур «8 подруг Оушена»
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Три ярких образа за день: Энн Хэтэуэй продолжает промо-тур «8 подруг Оушена» 

Попкорн News 15 часов назад
Фото: Попкорн News
«8 подруг Оушена» стартует в прокате меньше чем через месяц, 21 июня, и звезды фильма уже вовсю отрабатывают контракты, участвуя в промо-туре. В рамках этого самого тура отличилась Энн Хэтэуэй, продемонстрировавшая за один день сразу три стильных образа.
Пресс-день Энн начала с оригинального красного платья от Bottega Veneta, затем приехала на шоу Стивена Колберта The Late Show with Stephen Colbert в ярком желто-оранжевом ансамбле от Anna Sui и Rochas и, наконец, покинула шоу уже в элегантном коктейльном блестящем платье от Matin Grant и «гладиаторских» босоножках Gianvito Rossi.
Какой из трех образов Энн Хэтэуэй, на ваш взгляд, идет больше всего?
попкорнnews
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