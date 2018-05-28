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Золотые переливы, прозрачный шифон и королевский шик в новом лукбуке Anastasia Zadorina
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Золотые переливы, прозрачный шифон и королевский шик в новом лукбуке Anastasia Zadorina 

WMJ.ru 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
Золото правит бал в новом лукбуке осенне-зимней коллекции 2018-2019 от российского бренда Anastasia Zadorina.
Каждая коллекция дизайнера Анастасии Задориной для своего основного бренда — произведение кутюрного искусства. Если в прошлом сезоне она сделала ставку на страстный красный, то в этом — каждый наряд переливается драгоценным блеском золота и серебра.
В лукбуке представлены вечерние наряды, в которых так и хочется выйти на красную дорожку или почувствовать себя современной нимфой, а возможно, кто-то из модниц найдет серди этого разнообиразия и свое идеальное свадебное платье (или комбинезон).
Длинные шлейфы, пышные юбки, корсеты и струящие блестящие ткани придают коллекции магического шарма и заставляют вглядываться в наряды снова и снова.
Листай галерею и выбирай своего фаворита, хотя, мы не уверены, что у тебя это получится, ведь глаза разбегаются от красоты!
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба
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