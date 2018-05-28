Французский бренд Etam и фонд «Дети-бабочки» запускают благотворительный проект «Женщины ради женщин»

Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Фонд «Дети-бабочки» помогает детям, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи — буллёзным эпидермолизом. Из-за неосторожного прикосновения на коже ребёнка возникают пузыри. Кожа отслаивается и оставляет открытую рану, которую необходимо закрывать специальными перевязочными материалами. Это может причинить ребёнку боль. Таких детей называют «бабочками», метафорично сравнивая их чувствительную кожу с крылом бабочки. Пока болезнь невозможно вылечить полностью, но все желающие могут поддержать детей-бабочек и принять участие в благотворительном проекте. Вместе с попечителем фонда «Дети-бабочки» народной артисткой России Ксенией Раппопорт 1 июня поддержать кампанию приедут актрисы Аглая Тарасова Катерина Шпица . Они примут участие в публичной дискуссии на тему изменяющейся роли женщины в современном мире. Спикеры также проведут автограф-сессию и сфотографируются с гостями. Кроме этого на один день известные блогеры станут звёздными консультантами и помогут подобрать желающим белье, домашнюю одежду, купальники и аксессуары. В день мероприятия 10% от суммы каждой покупки в магазине Etam в ТРЦ «Галерея» будут перечислены в фонд, а каждая клиентка получит приятный сюрприз от бренда.

Принять участие в благотворительной акции может каждый: в период с 1 по 30 июня 2018 года нужно купить любой предмет из коллекции Etam — Icone. Это можно сделать в онлайн-магазине бренда.

Мероприятие пройдёт 1 июня 2018 года в 18:00 в магазине Etam в ТРЦ «Галерея» по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30А. Для участия необходима предварительная регистрация. Статьи по теме Французский бренд Etam представил коллекцию спортивной одежды Be+ По телевизору вы увидите гораздо больше передач про Сирию, нежели про детские дома Фонд «Арифметика добра» стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь

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