Атака эмодзи: новая коллекция ювелирных «леденцов» Avgvst

Основательница Avgvst Наталья Брянцева обновила популярную линейку «Леденцы». Помимо звезды коллекции, узнаваемой подвески «Чупа-чупс», напоминающей круглый леденец на палочке, в нее вошли новые предметы: серьги-пирсинг, рокеры с вкраплениями полудрагоценных камней, длинные моносерьги и разноцветные кольца с цитрином, аметистом, зеленым кварцем, халцедонами, которые можно носить по несколько штук.

К сотрудничеству привлекли художницу и автора стиля эмодзи-арт Дарью Овечкину, которая создает свои работы прямо на экране телефона, составляя из эмодзи забавные образы прямо в сториз Instagram. Для «Леденцов» она придумала таких нетривиальных персонажей, как «Муха-печенюха», монстры-торты и «поджигатели из фастфуда».