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Атака эмодзи: новая коллекция ювелирных «леденцов» Avgvst
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Атака эмодзи: новая коллекция ювелирных «леденцов» Avgvst 

Harper’s Bazaar 8 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Основательница Avgvst Наталья Брянцева обновила популярную линейку «Леденцы». Помимо звезды коллекции, узнаваемой подвески «Чупа-чупс», напоминающей круглый леденец на палочке, в нее вошли новые предметы: серьги-пирсинг, рокеры с вкраплениями полудрагоценных камней, длинные моносерьги и разноцветные кольца с цитрином, аметистом, зеленым кварцем, халцедонами, которые можно носить по несколько штук.
К сотрудничеству привлекли художницу и автора стиля эмодзи-арт Дарью Овечкину, которая создает свои работы прямо на экране телефона, составляя из эмодзи забавные образы прямо в сториз Instagram. Для «Леденцов» она придумала таких нетривиальных персонажей, как «Муха-печенюха», монстры-торты и «поджигатели из фастфуда».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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