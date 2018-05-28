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Цветочное платье и эспадрильи: беременная Пиппа Миддлтон перевоплотилась во француженку
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Цветочное платье и эспадрильи: беременная Пиппа Миддлтон перевоплотилась во француженку 

Harper’s Bazaar 14 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
При желании любая девушка может себя почувствовать истинной парижанкой. Для этого понадобится определенный набор атрибутов. А именно: цветочное платье с запахом, эспадрильи на танкетке и соломенная сумка. Проверить на практике эту теорию решила родная сестра Кейт Миддлтон Пиппа, которая прибыла вместе с супругом в Париж, где стартовал теннисный турнир "Ролан Гаррос". Пара посетила один из матчей. Несмотря на слухи, что Пиппа находится в положении, рассмотреть признаки беременности пока сложно. Возможно, виной тому красное платье с запахом от Ralph Lauren. Пока Пиппа наслаждается теннисом, ее сестра Кейт посетила с детьми скачки.
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